Analitika: Pogovori ključni za izhod iz pat položaja

Peter Gregorčič je poudaril, da tesen volilni izid predstavlja priložnost za Slovenijo. Po njegovem mnenju takšen rezultat sili vse izvoljene v državni zbor, da presežejo ekstremno polarizacijo, ki je v zadnjem času močno ohromila državo.

Poudaril je umiritev retorike levega pola, še posebej v primerjavi s prejšnjimi volitvami leta 2022, ko je Robert Golob "napovedoval in izvajal čistke". Zdajšnje razmere otežujejo takšno delovanje, meni Gregorčič. "Volivke in volivci so povedali, kaj si mislijo in so izglasovali, kot so pač izglasovali. Ta rezultat nam je lahko všeč ali pa ne, če so kakšne nepravilnosti, verjamem, da bodo pristojne institucije o tem odločile, upam, da kmalu in argumentirano in utemeljeno, ker je to zelo pomembno za zaupanje v demokratični proces," je nadaljeval.

Igor Lukšič je izrazil mnenje, da je po volitvah nastopil čas intenzivnih pogovorov. Srečanje med Stevanovićem in Logarjem ocenjuje kot pozitiven znak, še več pa pričakuje od prihajajočega zasedanja predsednikov vseh strank, kjer se bo razpravljalo o varnostnih vprašanjih. Ob tem Lukšič upa, da se bodo med pogovori posvetili tudi izgradnji medsebojnega zaupanja, kar se je porušilo med volilno kampanjo. Vzpostavitev zaupanja je bistvena za učinkovito vodenje države in oblikovanje stabilne vlade, kar je odgovornost vseh izvoljenih predstavnikov.

Na vprašanje o tem, kdo ima več možnosti za sestavo vlade – Robert Golob ali Janez Janša – je Gregorčič odgovoril, da je v tej situaciji zelo težko napovedati. Sam si želi vlado, sestavljeno v duhu širokega dialoga in iskanja skupnih rešitev za državo, ob tem pa je posvaril pred drugačno potjo, ki vključuje iskanje poslancev, pripravljenih prestopiti na drugo stran za določene usluge. Takšna vlada bi bila po njegovem mnenju nestabilna in bi lahko poglobila politično krizo ter polarizacijo.

Glede sestave vlade je Lukšič pozval manjše stranke, naj se ne osredotočajo na osebe, temveč na dejstva. Meni, da bi moral biti prihodnji mandatar vključujoč, ne pa da izključuje stranko, ki predstavlja skoraj tretjino volivcev.

"Če hoče biti predsednik vlade, mora biti predsednik tudi tistega dela, ki ga zastopa Janez Janša," je opozoril.