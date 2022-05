Analiza 16 vzorcev pokazala, da voda ni onesnažena

Vzorce iz 16 vodnih virov, ki se nahajajo južno od Kočevja, so vzeli v sredo in četrtek ter jih poslali v referenčne laboratorije.

Direktor podjetja Hydrovod Kočevje Antun Gašparac je za 24ur.com danes sporočil, da so prejeli poročilo o rezultatih preiskave vzorcev vode iz vrtin in zajetij v zvezi okoljsko nesrečo v podjetju Melamin d.d. Kočevje. Rezultati ne kažejo odstopanj od predpisanih parametrov za pitno vodo, o rezultatih pa so že obvestili NIJZ in dokler z njihove strani ne dobijo nadaljnjih navodil, se bodo še naprej izvajali trenutni ukrepi.

V kočevskem Melaminu je 12. maja zjutraj prišlo do eksplozije in požara. Javno podjetje Hydrovod Kočevje je takrat obvestilo uporabnike pitne vode ponekod na območju Kočevskega in Bele krajine, da po mnenju Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Agencije za okolje RS obstaja verjetnost povezave oziroma možnost zatekanja onesnaževal iz tovarne Melamin prek reke Rinže ali Bilpe v vire pitne vode. NIJZ je zato ljudem na tem območju odsvetoval uporabo vode za pitje, pripravo hrane in osebno higieno. V podjetju so pojasnjevali, da gre za preventivni ukrep, saj dejanska onesnaženost takrat še ni bila potrjena.