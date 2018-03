Analiza 50 let: V Sloveniji so se povprečne temperature dvignile za skoraj dve stopinji Celzija

Od 60 let prejšnjega stoletja pa do leta 2011 so se v Sloveniji povprečne temperature dvignile za 1,8 stopinje Celzija. Poletja so bolj vroča, zime so bolj mile, snežnih padavin je manj. To seveda ne pomeni, da se ne more zgoditi zima, kot je letošnja. Na našo nesrečo je vse več tudi ekstremnih dogodkov.

Od 60 let prejšnjega stoletja pa do leta 2011 so se v Sloveniji povprečne temperature dvignile za 1,8 stopinje Celzija. Toplejša so predvsem poletja, vse bolj mile so tudi zime, čeprav letos to ni izrazito opazno, zmanjšuje se tudi količina padavin. Tako bi lahko na kratko povzeli zaključke projekta Podnebna spremenljivost Slovenije, ko so na Agenciji za okolje (Arso) v petih letih iz podatkov iz več kot 300 meteoroloških postaj sestavili poročilo o spremembah podnebja od leta 1961 do 2011. Rezultati niso nepričakovani, saj so že prejšnje analize pokazale, v katero smer se spreminja podnebje, podobne rezultate pa so ugotovili tudi v sosednjih državah. Poleti vse izrazitejši vročinski valovi

Spreminjanje temperatur v Sloveniji. Opazno je, da je po letu 2000 vse topleje. FOTO: Arso

Poleti in spomladi se je povečalo tudi trajanje sončnega obsevanja. V preučevanjem obdobju se je trajanje sončnega obsevanja povečalo za okoli 30 oziroma 40 ur na desetletje.

''Povprečna temperatura zraka se v vseh letnih časih, razen jeseni, povišuje, najbolj opazno poleti in spomladi, in sicer približno štiri desetinke na desetletje. To pomeni, da se je Slovenija v 50 letih v teh dveh letnih časih segrela za dve stopinji Celzija,'' je poudaril klimatolog na Arsu Gregor Vertačnik. Jeseni statistično gledano večjih sprememb glede temperatur niso zabeležili, to lahko po Vertačnikovih besedah pripišemo drugačnemu vremenskemu dogajanju. Jeseni so bile v obdobju od 1961 do 2011 sprva postopno hladnejše, od konca 70 let pa beležimo počasen dvig temperature, so v predstavitvi povedal Renato Bertalanič. ''Tudi zime so toplejše, ampak v tem letnem času je težje ugotavljati spremembe, ker so posamezne zime po temperaturi zraka bolj različne od poletij. Poletja se običajno razlikujejo za kakšno stopinjo navzgor ali navzdol, zima pa za več stopinj. Med zelo mrzlimi in milimi zimami je lahko tudi deset stopinj Celzija razlike,'' je pojasnil Vertačnik. Nevarni so predvsem ekstremni vremenski pojavi Najbolj nas udarijo ekstremni vremenski pojavi - od poplav, suš do vročinskih valov. Slednjih je po besedah Vertačnika vse več, so daljši. Če je bila poletna temperatura nad 35 stopinj Celzija še pred desetletji redka, jih zdaj zabeležimo že vsako leto. Na drugi strani pa nimamo več izrazitega mraza, kar je v mestih sicer posledica tudi mestnih toplotnih tokov. V Ljubljani so v preteklosti beležili tudi temperature 20 stopinj pod ledišče, od leta 1985 tako nizkih temperatur v prestolnici naše države niso zabeležili. Tudi pri snežni odeji beležimo negativni trend, torej, da je iz leta v leto v povprečju manj snega. To seveda ne pomeni, da se ne more zgoditi zima, kot je letošnja. Ta je po besedah Vertačnika precej nenavadna. December je bil nekoliko pretopel, a je bil bogat s padavinami, zabeležili pa smo tudi izjemno vetrovno obdobje, potem je sledil eden najtoplejših januarjev doslej. ''Vreme se je nato obrnilo. Dobili smo snežno odejo po vsej Sloveniji. Zdaj smo v hladnem obdobju, ob koncu februarja je bilo nekaj izjemno hladnih dni, ko pa niso bili zabeleženi vremenski rekordi. Kljub temu je to hladno obdobje eno najhladnejših obdobij v 20 letih pri nas,'' je komentiral. Sama količina padavin sicer ne izstopa, tudi sicer je februar po nižinah s snegom v povprečju najbolj bogat, je k temu dodala Mojca Dolinar, vodja sektorja za analize podnebja in vodnega kroga. Vse manj padavin - se moramo bati, da bomo ostali brez vode?

Padavine FOTO: Arso