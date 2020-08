Dva tedna po tem, ko je iz pip pritekla smrdljiva in umazana voda, prebivalce Anhovega s pitno vodo še vedno oskrbuje gasilska cisterna. A tudi tokrat ni šlo brez zapletov, voda je bila spet umazana, motna in smrdeča, pripovedujejo."Mi smo se s to vodo umili, pili smo jo tudi, potem pa nam je povzročila težave. Bolel me je želodec, driskala in bruhala sem,"pripoveduje občanka. Kar štiri ure so potrebovali gasilci, da so cisterno očistili, pitno vodo zdaj zajemajo v sosednjem kraju in jo v Anhovo pripeljejo dvakrat dnevno.

Za onesnaženje vode je kriva napaka v podjetju Eternit. Kanalska občina je vzorec vode takrat poslala na analizo, iz nezaupanja pa so enako storili tudi krajani. Danes so prejeli rezultate, ki so zastrašujoči. "Povišan ima skupni krom. Normalna vrednost je 50 enot, v tej vodi pa je vrednost dosegla 430 enot," pove Slavka Bavdaž iz društva Eko Anhovo in dolina Soče in dodaja: "V kromu je bila prisotna tudi sluz, tako da so še to dali na dodatno analizo." Vrednost kroma je tako presežena za kar osemkrat. Močno pa je povišana tudi prisotnost težkih kovin, in sicer železa in sulfata.