Analiza vode v Anhovem: voda primerna za uporabo, oceno bo podal še NIJZ

Potem ko je pretekli mesec prebivalcem Anhovega pritekla v vodovod penasta sivo-rjavo umazana voda, ki je smrdela po apnu, kemikalijah ali cementu, je zdaj občina Kanal ob Soči dobila rezultate vseh analiz vode v Anhovem. Do onesnaženja je prišlo v vodovodnem sistemu zaradi napake na industrijski čistilni napravi družbe Eternit. Rezultati sicer kažejo, da je voda primerna za uporabo, vendar bo končno oceno podal NIJZ.

Županja Kanala ob Soči Tina Gerbec je pojasnila, da so končno le dobili vse rezultate kemične in mikrobiološke analize, razširjene kemijske analize in ponovne mikrobiološke analize ter ugotavljanje parazitov v vodi. "Vse to smo objavili tudi na spletni strani občine. Rezultati kažejo, da je voda skladna s pravilnikom in je zato pitna," je zatrdila.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Vendar, dokler ne bodo imeli dovoljenja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) za uporabo vode iz vodovoda, bo na trgu v Anhovem še vedno cisterna, kjer bodo domačini lahko dobili vodo za potrebe prehrane. "Sledimo vsem navodilom, ki so nam jih dale tudi druge institucije in še čakamo na NIJZ. Ko nam bodo oni dali zeleno luč, bomo umaknili cisterno, ljudje pa bodo ponovno lahko pili vodo iz vodovoda. Upam, da se bo to zgodilo še danes oziroma čim prej, saj se to vleče že predolgo,"je poudarila županja.

V podjetju Eternit Slovenija, kjer je prišlo do onesnaženja pitne vode, na novinarska vprašanja ne odgovarjajo. Županja pa je povedala, da so se z njimi sestali in jih spodbudili, naj povedo za vzrok onesnaženja ter poskrbijo, da do podobnega dogodka v prihodnje ne bo več prišlo. Zadevo je pod drobnogled vzela tudi policija, ki preiskuje, kako je lahko prišlo do onesnaženja. Spomnimo 24. julija je prebivalce Anhovega v zgodnjih jutranjih urah presenetil prizor: iz vodovoda je tekla penasta, sivo-rjavo umazana voda, ki je smrdela po apnu, kemikalijah ali cementu. Zgroženi prebivalci so obvestili občinsko upravo občine Kanal ob Soči in zahtevali pojasnila. Kaj se dogaja, so na občini objavil šele štiri dni kasneje na svoji spletni strani, o čemer smo že poročali.