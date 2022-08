Analiza vzorcev krvi: preseženo vrednost svinca ugotovili pri treh otrocih

V letošnjem letu so na odvzem vzorcev krvi vnovič povabili tri leta stare otroke, vabilo so poslali 124 kandidatom iz občin Črna na Koroškem in Mežica. Zbrali so 69 vzorcev krvi, od tega so nato dva izločili, ker otroka nista ustrezala kriteriju starosti oz. naslovu stalnega bivališča. Laboratorijske analize so izvedli na inštitutu za klinično kemijo in biokemijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

NIJZ je tako v končno analizo vključil 67 rezultatov, ciljna vrednost programa pa je bila presežena pri treh otrocih oz. 4,5 odstotka vključenih. Trije otroci so torej imeli vrednosti svinca v krvi 100 mikrogramov na liter ali več kot to. Rezultati so pokazali, da je bil leta 2007 zastavljen cilj - to je, da ima manj kot pet odstotkov otrok 100 in več mikrogramov svinca v litru krvi - dosežen, so danes sporočili z NIJZ.

Izrazili pa so razočaranje zaradi slabega odziva, ki ga beležijo že drugo leto zapored. "Na moji lestvici prioritet je zdravje zelo visoko in tudi svoje otroke sem testirala. Želim si, da bi vsak starš videl priložnost, da preveri izpostavljenost oziroma občutljivost lastnega otroka in potem seveda stori vse, da bi bila le ta čim nižja. Če se lahko izgovarjamo, da živimo v onesnaženem okolju, pa ni izgovora za to, da ne izvajamo varovalnih ukrepov," je bila ob tem ostra predstojnica ravenske območne enote NIJZ, zdravnica Neda Hudopisk.

Vrednosti, ki so bile nižje od 50 mikrogramov svinca na liter krvi, je imelo 52 otrok, kar pomeni 78-odstotni delež. Primerjave rezultatov glede na občino bivanja in glede na spol pa so pokazale višje vrednosti pri otrocih iz občine Črna na Koroškem in pri dečkih, kar je podobno kot v minulih letih. "Letos smo pri otrocih z visokimi vsebnostmi ugotavljali, da so starši zaposleni v industriji svinca, za vse tri pa je bilo tudi navedeno, da se precej pogosto igrajo v pesku," so izpostavili pri NIJZ.

Glede na 15-letni načrt sanacije Zgornje Mežiške doline je letošnje leto zadnje leto izvajanja programa. Kot so navedli pri NIJZ, pogled na rezultate preverjanja vzorcev krvi v zadnjih štirih letih kaže, da je cilj programa dosežen. A glede na poznavanje problematike svinca in njegovo škodljivost ter vedno ostrejše mednarodne standarde pa, kot so zapisali, "lahko ugotovimo, da je stanje daleč od idealnega".