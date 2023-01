Kot je po koncu koalicijskega vrha pojasnil premier Robert Golob , je analiza pokazala, da so razmere slabše, kot si kdor koli v državi misli, ter da je lahko zdravstvena reforma le celovita in da se je je treba lotiti v središčni točki, pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Na ZZZS so v četrtek ostro zavrnili vladne očitke o nekontroliranem odtekanju denarja, korupciji in skrivanju določenih podatkov. Poudarili so, da ZZZS posluje skladno z veljavno zakonodajo in je "najbolj nadzirana institucija v Sloveniji", ki jo vsako leto revidira tudi računsko sodišče.