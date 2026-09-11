Prvih sto dni vsake vlade predstavlja ključno obdobje za postavitev temeljev prihodnjega delovanja, vendar analitika Goran Novković in Antiša Korljan opozarjata, da je to obdobje premalo za dokončne rezultate. Po mnenju Novkovića je vlada v tem času ubrala dve smeri: prva je bila interventni zakon za gospodarstvo, druga pa ideološki predlogi, ki bi po njegovem mnenju lahko bili nižje na prednostni listi. "Sto dni je premalo za dosežke," meni Novković, ki pravi, da bodo pravi rezultati vidni šele ob koncu leta, ko bo jasen vpliv uveljavljenih zakonov.

Korljan je opozoril, da je bil začetni vtis o umirjenem vladanju zgolj privid, ki se je razblinil s septembrom. Po njegovem opažanju je prvih 80 dni delovalo, kot da je vlada iz preteklih slabih izkušenj morda potegnila kakšen nauk. "Vtis je bil napačen. Po prvem septembru smo zdaj priča seriji potez, ki ljudi dvigujejo v zrak," opozarja Korljan. Kot primer izrazito ideološke debate je navedel razpravo o poimenovanju praznika vrnitve oziroma priključitve Primorske k matični domovini.

Premierjeve besede o "močvirju birokracije" in preobsežnem javnem sektorju so odmevale v javnosti. Goran Novković se deloma strinja s to oceno, saj statistični podatki kažejo na drastičen porast števila javnih uslužbencev v zadnjem desetletju. Kot primer neučinkovitosti je navedel gradbeni sektor: "Direktor je dejal, da je za projekt potreboval osem let, preden je sploh začel zidati." Vendar opozarja, da se odprava birokracije ne sme dogajati zgolj prek medijskih napovedi, temveč z mukotrpnim in filigranskim delom v celotnem sistemu.

Pred nami je vroča referendumska jesen, kjer pa analitika ne pričakujeta razprav o vsebini, temveč ponoven spopad med dvema političnima taboroma. Korljan napoveduje, da bodo volivci na referendumu o interventnem razvojnem zakonu v resnici glasovali o podpori trenutnemu premierju ali vodji opozicije. "V principu bo šlo samo za to, ali si za Goloba ali si za Janšo," je bil jasen. Spomnil je tudi, da je referendume kot močno politično orodje v zadnjih 30 letih najpogosteje uporabljala prav največja opozicijska stranka SDS, ko je bila v podobnih položajih.

Celoten pogovor si lahko ogledate v priloženem videoposnetku!