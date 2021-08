BLOG: Ananas kot naravno zdravilo

Vsebuje vitamin C, vitamin B1, mangan, kalij, razna fitohranila ter encim bromelain. Vse te sestavine lahko pomagajo izboljšati prebavo, zmanjšati alergijske reakcije, ščitijo pred boleznimi srca in ožilja ter služijo za podporo plodnosti in zmanjšanju vnetja.

Velik del zdravilne moči tega sadja izvira iz encima za prebavo beljakovin, imenovanega bromelain. Gre za encim, ki ga najdemo v steblu ananasa, zlasti v jedru in v manjših količinah užitnega dela sadeža.

Verjamete ali ne, to sadje se že vrsto let uporablja kot homeopatsko zdravilo, saj spojine v njem delujejo na razgradnjo beljakovin na manjše peptide ter aminokisline v telesu. Poleg tega je ananas vir fitokemikalij, vključno s tanini in bioflavonoidi, ki pomagajo v boju proti oksidativnemu stresu, ki prispeva k pospešenemu staranju. Vsebuje tudi pektin, ki daje sadju žvečilno teksturo.

Zaradi številnih zdravstvenih koristi ananasa je sadje hitro postalo priljubljeno na ladjah, saj ponuja naravno preprečevanje skorbuta, ki je v času raziskovanja našega planeta bila pogosta zdravstvena težava.

Ta sadež je bogat z vitamini in minerali, vključno z vitaminom C, tiaminom, vitaminom B6 in manganom. V ananasovem soku pa se nahaja več kot 30 hranilnih in bioaktivnih spojin, vključno z različnimi vrstami sladkorjev, polifenolov in organskih kislin (predvsem citronska in L-jabolčna kislina). Vsebuje tudi nekaj vitamina A, vitamin K, holin, kalcij, fosfor, betain, cink in selen, pa številne druge spojine v majhnih količinah, ki mu dajejo poseben okus.

Ananas je najboljši vir spojine, imenovane bromelain. Ta encim lahko pomaga pospešiti celjenje in deluje protivnetno. Na žalost pa je največ želenega bromelaina v neokusnem jedru in v neužitnem steblu rastline, zato je za doseganje najboljših rezultatov potrebno jemanje dodatka bromelaina.

Lokalna uporaba bromelaina lahko pomaga pri zdravljenju aken, opeklin in ugrizov žuželk ter pri odpravljanju modric in drugih kožnih težav. Prav tako lahko pomaga zmanjšati bolečino, pomiriti ter sprostiti napete, vnete mišice in vezivno tkivo.