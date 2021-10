Balažic: Vsaka tema spolitizirana, Maksuti: Generator vseh protestov je vlada

Izkupiček tega zelo napetega tedna, ki je razgalil ves gnev in nezadovoljstvo v družbi, sta v petkovi oddaji 24UR ZVEČER komentirala tudi politična analitika. "To je pokazatelj tega, kam pridemo, če politiziramo prav vsako družbeno temo – od epidemije do praktično vsakega ukrepa, ki se sprejme na katerem koli področju," opozarja Marko Balažic. Alem Maksuti pričakuje, da se bo dogajanje še stopnjevalo: "Generator vseh protestov in tega nezadovoljstva v javnosti sedi na Gregorčičevi. V resnici je generator vseh protestov ta vlada."

Balažic ob eskalaciji razmer opozarja tudi, da nismo nikoli pravilno implementirali načela enakopravnosti – namesto da bi veljala za vse, veljajo pravila za ene tako, za druge drugače. Krivca pa vidi na obeh straneh – v vladi zaradi vladanja po odlokih namesto po črki zakona, pa tudi v tistih, ki podžigajo te proteste: "Kričimo po svobodi, hkrati pa ne spoštujemo 15. člena ustave, ki določa, da je naša svoboda vendarle omejena s svobodo drugega. Če želimo protestirati, moramo tudi spoštovati pravila igre, ki smo jih sprejeli z družbenim konsenzom." Prepričan je sicer, da je treba ločiti med dvema vrstama protestov: med sredinimi, ki so s klasičnimi populističnimi sporočili naravnani proti establišmentu in ukrepom, ter petkovimi, ki so uperjeni izrazito proti vladi osebno in proti liku Janeza Janše: "Ampak sporočilo obeh protestov je na koncu koncev enako: vlada mora odstopiti. Ne odpraviti ukrepe, ampak odstopiti."

Kot pravi, pa v tem trenutku spremljamo tudi, kdo bo prevzel 'lastništvo' nad temi protesti, in že vidimo malo kresanja med sredinimi in petkovimi: "Osebno se mi zdi zelo fascinantno, kako so denimo sredini protesti z dvema izvedbama praktično razvrednotili 77 izvedb petkovih," svoja opažanja strne Balažic. Maksuti pričakuje, da se bodo deloma tudi nasilni protesti še nadaljevali: "Generator vseh protestov in tega nezadovoljstva v javnosti seveda sedi na Gregorčičevi. V resnici je generator vseh protestov ta vlada," je prepričan. Opozoril je, da vlada nima večinske podpore v DZ, kar pomeni, da epidemijo upravlja z odloki: "Če so v tej vladi tako prepričani, da večina Slovenije – razen morda Ljubljane – misli tako, kot mislijo oni, naj gredo na volitve, na katerih se bo pokazalo, kdo ima prav."

Sam sicer meni, da to stanje ne bo pripeljalo do predčasnih volitev, ker predsednik vlade nikoli ne bo odstopil: "Kolateralna škoda bodo Slovenija, družba in institucije, ki jih s tem, da ne odstopi in vztraja na položaju, na katerem ga ljudje ne podpirajo, uničuje," je jasen. Javnomnenjske ankete sicer na prvo mesto postavljajo stranko SDS, toda Maksutiju se zdi bolj merodajen referendum o zakonu o vodah, ki je bil v Sloveniji izveden pred nekaj meseci, na njem pa je velika večina novelo pomenljivo zavrnila. "Mislim, da se Janez Janša in SDS zavedata, da po naslednjih volitvah ne bosta imela absolutne večine v DZ in da bosta pristala nekje v opoziciji, za katero pa danes napovedujem, da bo delovala kot neodgovorna opozicija, kar pomeni, da bo obstruirala državni zbor, blokirala določene stvari in delala vse tisto, kar danes pripisuje drugim," meni.