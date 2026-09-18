Andrej Bauman tudi javno napovedal kandidaturo za župana Maribora

48-letni nekdanji novinar, športni delavec, zdaj pa podjetnik Bauman je vstopil v mestno politiko pred štirimi leti, ko je postal mestni svetnik liste Arsenovič za Maribor. V zadnjih tednih se ga je pogosto omenjalo kot najverjetnejšega županskega kandidata iz kroga sedanjega župana, če Arsenovič ne bo več kandidiral. Za vložitev kandidature bo zbiral podpise, na volitvah 15. novembra pa namerava nastopiti tudi s svojo listo 45 kandidatk in kandidatov za mestni svet. "Mesto ne potrebuje delitev, temveč sodelovanje. Potrebuje odprt dialog, spoštovanje različnih pogledov in jasne razvojne cilje," je izpostavil v današnji predstavitvi v mestni četrti Studenci.

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"Sem vizionar, a hkrati operativec. Ne ostajam pri idejah, ampak iščem poti, kako jih spremeniti v konkretne rezultate," je povedal. Poudaril je, da je bila njegova poslovna pot vedno samostojna, pri tem pa si je nabral številne izkušnje in dosegel finančno neodvisnost, kar mu omogoča neodvisnost tudi ob morebitni izvolitvi za župana. "V zadnjih letih je bilo v Mariboru veliko narejenega, mesto se razvija, številni projekti so zaživeli in na tem je treba graditi v prihodnje," je prepričan.

Obljube

V svojem programu med drugim napoveduje razvoj gospodarskih con, krepitev vloge mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter izboljšanje cestne in prometne infrastrukture. "Dokler ne zgradimo garažne hiše v centru mesta, tam ne bomo spreminjali prometnega režima ali ukinjali parkirnih mest," je dejal. Napoveduje tudi razvoj vsebin na področju športa, kulture in socialnih programov. "V zadnjih osmih letih smo govorili predvsem o velikih infrastrukturnih projektih. Ti so v večini narejeni ali v fazi zaključevanja. Sedaj je čas za naslednji korak – tem prostorom moramo dati pravo vsebino," je povedal Bauman.

Podpora

Na današnji predstavitvi mu je podporo med drugim izrazil gospodarstvenik David Kastelic, ki je Baumana označil za "izjemnega povezovalca ljudi". "Zelo pomembno je, kdo nas bo vodil v naslednjem obdobju. Najslabša stvar za Maribor bi bila, če bi po letih razvoja spet padli v stagnacijo, v demagogijo. Prepričan sem, da je Andrej prav tista oseba, ki lahko nadaljuje in še nadgradi razvoj našega mesta," je povedal Kastelic. Med podporniki so bili še nekdanji športni funkcionar Tone Vogrinec, fizioterapevt Alen Pavlec in mestna svetnica Jelka Kolmanič. Ni pa bilo na današnji predstavitvi Arsenoviča. "Če sem njegov kandidat, je to njegova izbira, bi bil pa na to izjemno ponosen. Sva precej drugačna, kar se tiče pogledov na posamezne stvari, a v marsikateri stvari sva tudi precej podobna. Verjamem, da bi lahko stvari, ki pri njem po mnenju nekaterih niso bile najboljše, omehčali z več dialoga, z več komunikacije in na koncu naredili mesto prijazno vsem, ki živimo tukaj," je glede podpore dosedanjega župana povedal Bauman. Doslej so kandidaturo za župana Maribora na letošnjih volitvah napovedali mestni svetnik Stranke mladih – Zeleni Evrope Igor Jurišič, predsednik mestne četrti Studenci Matej Vodopivec kot kandidat Liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti (LPR) s podporo Piratske stranke ter novinar Bor Greiner, ki kot neodvisni kandidat zbira podpise.

Iz Preroda v podporo Mateju Vodopivcu iz LPR

Po Piratski stranki je danes podporo županskemu kandidatu Liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti (LPR) Mateju Vodopivcu za župana Mestne občine Maribor izrekla tudi stranka Prerod, katere član je. Predsednik stranke Vladimir Prebilič ga je v današnji izjavi v Mestnem parku opisal kot človeka, ki zna tudi poslušati. Po besedah Prebiliča je za osebo, ki vodi občino, ključno, "da je čim bolj transparentna, da ni obremenjena s takšnimi in podobnimi škandali in da se zna približati ljudem". "Druga stvar, ki se mi zdi tudi zelo pomembna, je, da zna več poslušati kot govoriti ... in da razume, da se politika na lokalni ravni začne pri tleh, pri ljudeh. Te tri vrline pooseblja naš Matej," je povedal. Stranki LPR in Prerod bosta imeli po njegovih besedah tudi skupno listo kandidatk in kandidatov za mariborski mestni svet. "Treba je strniti vrste za dobrobit Maribora," je še dejal Prebilič, ki si želi čim bolj vsebinske volilne kampanje.

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