Brglez ocenjuje, da je bilo že preteklo leto za evropsko avtomobilsko industrijo težko. "Sedaj še Trump, ki dela to, kar je o avtomobilih govoril že med kampanjo, in še slabše. Avtomobili so vedno orožje, s katerim se rožlja, ker so prisotne emocije. Rečemo, da imamo francoski, nemški avto ..." Ob tem še predlaga, da bi morala Evropa odgovoriti preudarno, saj avtomobile po svetu prodaja že 50 ali 60 let, izrazito tudi v ZDA. "In Trump ima prav, mi jih prodajamo, medtem ko ameriških nikoli nismo kupovali. To svet vidi in mi se moramo pripraviti, da se bo to spremenilo."

Po mnenju Brgleza se bo prodaja avtomobilov v Evropi zmanjšala, težko bo tako za industrijo kot dobavitelje, na nove razmere pa bodo morali prilagoditi tudi cene. Evropa se ob tem sooča še z enim izzivom, izpostavlja Brglez. To je elektrifikacija, kjer "smo želeli biti prvi, čeprav nam ni pisana na kožo."

Trump želi, da bi se s carinami delovna mesta v avtomobilski industriji vrnila v ZDA in da bi japonske, nemške in druge avtomobilske blagovne znamke selile proizvodnjo v ZDA. Tega se po mnenju Brgleza zaveda tudi Musk, ki hoče spodbuditi, da se Tesla še bolje umesti na ameriškem trgu. "Američani imajo že sedaj jasne indekse, ki kažejo, koliko ameriškega je v avtomobilu, ki se prodaja pri njih. Med 10 najbolj ameriškimi avtomobili so tri Tesle, tri Honde, Volkswagen, Toyota, Jeep in Lexus. Samo Jeep in Tesla sta ameriška, vse ostale tovarne so torej že sedaj tam."