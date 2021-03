Andrej Čuš postal državni sekretar na MGRT

Pred dnevi je minilo leto dni od razglasitve epidemije, ki je močno zarezala v naša življenja in nas prisilila v spremembo naših navad in načina življenja. S posledicami epidemije se že soočamo, naloga nas vseh pa je, da po svojih najboljših močeh prispevamo k čimprejšnjemu povratku v normalno življenje ter k čim hitrejši odpravi vseh negativnih posledic. Pri tem pa ne smemo pozabiti na varstvo okolja in trajnostno urejanje prostora. Varovanje našega planeta mora namreč biti naša osnovna vrednota, je na svojem Facebookovem profilu zapisal Andrej Čuš .

"Zakaj? Prvič po 27 letih bo v slovenski vladi sodeloval predstavnik kakšne od zelenih strank. Si predstavljate, koliko let smo čakali, da predstavnik zelene stranke prevzame kakšno od najodgovornejših mest v naši državi? Predolgo. Z mojim imenovanjem na mesto državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je zelena politika v Sloveniji dobila močnega zagovornika, ki se ne bo obračal stran od problemov, temveč bo na njih glasno opozarjal, hkrati pa v sodelovanju z vsemi deležniki tudi predlagal realno izvedljive rešitve," je zapisal. Kot pravi, se zaveda, da je do konca mandata le še leto in pol, a meni, da je to dovolj časa, da na tem položaju pusti svoj pečat.

In ko so ga pred časom vprašali, ali je pripravljen aktivneje pristopiti k reševanju težav v Sloveniji in kot predsednik Zelenih Slovenije prevzeti mesto državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo za področje zelenih tehnologij in pobude mladih, tega ni mogel zavrniti, pravi.

Kdor me pozna, dobro ve, da sem bil v politiki predvsem človek terena in iskrenega stiska rok, ob tem pa sem vedno podpiral dobre predloge tako na državnem kot tudi lokalnem nivoju. Ne glede na to, kdo je bil predlagatelj. Želim si, da bi se v slovenski politiki več pogovarjali o vsebinah in manj o ljudeh.

Napovedal je, da bo kot državni sekretar velik del svojih naporov posvetil izzivu, s katerim se soočajo vse zelene stranke v Evropi, in sicer dilemi med gospodarskim razvojem in varovanjem okolja. "Moj cilj in cilj Zelenih Slovenije je ta, da uspemo najti pravo ravnotežje med ustvarjanjem konkurenčnega gospodarskega okolja in varovanjem svoje narave in planeta. Če želimo zagotoviti čim večjo blaginjo, moramo torej stremeti k razvoju, a ta mora biti trajnosten, pameten in digitalen. Samo na takšen način bomo namreč uspeli ohraniti kakovostno življenje za prihodnje generacije,"je dodal.

Kot še pravi Čuš, imenovanje šteje za veliko priznanje njegovemu delu v slovenski politiki od srednje šole do danes. "Leta 2018 sem kot predsednik Zelenih Slovenije kandidiral na državnozborskih volitvah, da bi kaj spremenil. Sedaj sem dobil priložnost, da ne kritiziram, temveč aktivno pristopim k reševanju težav sedanjosti in prihodnosti."

Imenovanje na mesto državnega sekretarja po njegovem mnenju daje tudi podporo prizadevanjem po večjem povezovanju in sodelovanju v slovenski politiki, kar so predstavili skozi pobudo Povežimo Slovenijo."Čaka nas veliko dela. Hvala vsem, ki ste mi na moji poti stali ob strani in mi stojite še danes. Dal bom vse od sebe, da vas ne razočaram."

Počivalšek vesel okrepitve

Gospodarski ministerZdravko Počivalšek je ob tem sporočil, da je pred njimi zahtevno obdobje gospodarskega okrevanja, ki ga bodo utemeljili na zelenem prehodu gospodarstva.

"Zato me veseli okrepitev ekipe z Andrejem Čušem, ki bo naš tretji državni sekretar. Simon Zajc in Ajda Cuderman nadaljujeta s svojim delom," je zapisal.