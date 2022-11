Grah Whatmough: Namen zakona o RTV je nastavitev vladi poslušnih ljudi

Slovenska medijska zakonodaja, del katere je tudi zakon o javni radioteleviziji, je po moji oceni potrebna celovite prenove. Zaradi pomena medijev za demokratično družbo pa je nujno potrebno, da se o vseh spremembah medijske zakonodaje opravi široka in temeljita javna razprava. Novela Zakona o Radioteleviziji Slovenija, o kateri bodo volivke in volivci odločali na referendumu v nedeljo, ni prestala nobene javne razprave. Ravno nasprotno: iz razprave je izključila vsa mnenja javnosti in plačnikov RTV-prispevka. Novela Zakona o RTV Slovenija tako ne more in tudi ne predstavlja nujno potrebne prenove, kakor tudi ne odgovarja na dejanske izzive, s katerimi se RTV Slovenija v sodobni medijski krajini sooča. Namen tega zakona je samo en: zamenjava celotnega vodstva in upravljavskih ter nadzornih organov RTV Slovenija ter nastavitev vladi poslušnih in sprejemljivih ljudi. To sta večkrat javno izrazila tudi ministrica za kulturo in predsednik vlade. Temu nelegitimnemu cilju je podrejena tudi uporaba nujnega postopka in siceršnje hitenje pri sprejemu novele, pa tudi v referendumski kampanji. Nepotrebno hitenje bo povzročilo številne napake, destabilizacijo zavoda in zlasti finančne posledice, ki pa jih bodo – v primeru uveljavitve novele zakona – žal morali plačati davkoplačevalci.

Andrej Grah Whatmough je najmlajši prvi mož RTV Slovenija v zgodovini. Na položaj generalnega direktorja je bil izvoljen pri 36 letih. Na tem mestu je nasledil Igorja Kadunca . Diplomirani pravnik je na mesto generalnega direktorja prišel kot nekdanji predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija. Njegovo delo na položaju je med drugim zaznamoval tudi marčevski odstop s funkcije tik pred novim imenovanjem s strani Programskega sveta RTVS za nov štiriletni mandat. Kot je dejal, je dal pobudo za nov razpis sam, ker je želel preveriti, ali ima zaupanje 29-članskega sveta v takrat novi sestavi. Ta mu je bil naklonjen z veliko večino. Podprlo ga je 23 od 29 članov. Mandat se mu izteče leta 2026, vendar novi zakon predvideva ukinitev programskega in nadzornega sveta ter nov enotni 17-članski svet RTV, kar posledično pomeni tudi ukinitev mandata organom vodenja in nadzora.

Zagovorniki zakona pravijo, da se z novim zakonom politika umika iz RTV. Zakaj bi se politika, katerakoli, želela umakniti?

Za javni medij, kot je RTV Slovenija, je vsekakor pomembno, da nobena politika nima vpliva na programske vsebine. To zagotavlja že danes veljavni zakon, ki vzpostavlja pomemben sistem zavor in ravnovesij med posameznimi funkcijami. Če ponazorim: generalni direktor nima prav nobenih pristojnosti glede konkretnih programskih vsebin, razen pri morebitnem izrednem programskem nadzoru, ki se vedno opravi za nazaj, ko je neka vsebina že objavljena. Program je tako v celoti v rokah odgovornih urednikov, urednikov in novinarjev. Zato po mojem mnenju ta novela zakona deklarirano rešuje problem, ki to v resnici ni. Četudi sprejmemo tezo, da problem je, pa ga novela na noben način ne rešuje. Imenovanje programskega sveta oziroma sveta samo pomika iz državnega zbora, kjer je postopek imenovanje vendarle popolnoma transparenten, v neke organizacije civilne družbe, za katere sploh ni jasno, kako oziroma po kakšnem ključu so se v noveli znašle, novela pa niti postopka imenovanja ne določa. Vse to pomeni, da gre pri tem dejansko za premik od transparentnosti k netransparentnosti.

Obe strani svarita pred političnim prevzemom RTV, med drugim tudi vi. Kaj s tem mislite?

Preprosto: v kolikor bo novela uveljavljena, bo vsem organom vodenja in nadzora RTV Slovenija hkrati prenehal mandat. To pomeni, da bo aktualna koalicija prek organizacij civilne družbe imenovala upravo in svet, ki ji bosta bolj pogodu. Nekatere organizacije, ki bodo po novem imenovale člane v svet, so namreč izrazito politične, veliko bolj kot državni zbor. Na nekatere te organizacije celo neposredno vpliva vlada, torej izvršna veja oblasti, kar pa je najpomembneje, nekatere so povsem finančno odvisne od vladnega denarja. Res menite, da bodo te organizacije politično neodvisne?

Andreju Grahu Whatmoughu smo postavili tudi naslednja vprašanja, a si je za odgovore o RTV vzel več časa in jih bomo objavili po referendumski kampanji: