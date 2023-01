Andrej Kosi nov poslanec v vrstah SDS

Janez Magyar je bil na lokalnih volitvah izvoljen za župana občine Lendava, zato mu je prenehal mandat poslanca. Na podlagi prejetih glasov na listi kandidatov Slovenske demokratske stranke (SDS) v volilni enoti 8000 – Ptuj na volitvah v državni zbor, ki so bile 24. aprila 2022, bo Magyarja do izteka parlamentarnega mandata nadomestil Andrej Kosi, ki je v volilnem okraju 8002 Ormož prejel 2.893 oziroma 30,52 odstotka glasov, so sporočili z DVK.