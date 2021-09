Marčič od medijev zahteva umik fotografij druženja z Janšo in Dimnikom

Andrej Marčič, za katerega njegova odvetnica Nataša Pirc Musar pravi, da je avtor fotografij druženja Janše in Dimnika na Marčičevi jahti in ki smo jih prvi objavili v naši oddaji 24UR ZVEČER, je kot kaže krenil v napad, saj vse več medijev odpira pošto, v kateri Pirc Musarjeva po pooblastilu Marčiča zahteva takojšen umik fotografij, češ da so te Marčičevo avtorsko delo. Seveda gre za fotografije, ki so temeljito zamajale slovenski politični prostor, saj so na njih akterji, ki so v politiki na področju lobiranja in poslovanja z državo zaznamovali slovenski prostor in so kot take v javnem interesu.

icon-expand Dopis Pirc Musarjeve FOTO: 24UR To je ekskluzivna fotografija dopisa, ki ga je prejelo uredništvo spletnega Reporterja, v katerem odvetniška družba Pirc Musar & Lemut Strle v imenu Andreja Marčiča od medija zahteva takojšnjo odstranitev že dobro znanih fotografij, ki nakazujejo potencialno koruptivne stike Janeza Janše in Boža Dimnika na Marčičevi jahti avgusta 2016. Da gre za pritisk na medije, pravi urednik spletne izdaje Reporterja Marko Medvešek. "Definitivno gre tu za pritisk na medije, še posebej podlo se mi zdi, da to počne nekdanja novinarka." Nataša Pirc Musar pred kamero v ponedeljek ni utegnila, povedala je le, da v tem primeru zastopa svojo stranko."V kolikor v roku dveh dni od prejema naše zahteve fotografija ne bo odstranjen, bomo primorani postopati po sodni poti," še piše v dopisu."Vsekakor bomo vtoževali tudi civilno kazen ter zahtevali denarno odškodnino na temelju duševnih bolečin zaradi kršitve moralnih avtorskih pravic." Za mnenje o pravnem ozadju take zahteve smo poprosili odvetnika Ceneta Grčarja. PREBERI ŠE Razkrivamo fotografije: Janša in Marčič se nista srečevala samo naključno Je tak zahtevek utemeljen? "Na avtorskopravni podlagi sigurno ne, ker te fotografije ne predstavljajo individualne intelektualne stvaritve, so povprečne amaterske fotografije, posnete brez priprave, brez posebnega kadriranja, svetlobe in podobno," odgovarja Grčar. Čista domača fotografija, ki zaradi odsotnosti naštetih elementov avtorskega dela ne uživa avtorskopravne zaščite, "zato medij, ko jih je objavil, ni kršil avtorskih pravic gospoda Marčiča". S tem se strinja tudi dolgoletni odgovorni urednik Mladine Grega Repovž. "Nobenega dvoma ni, da je objava teh fotografij, ki kažejo na nenavadna razmerja med premierjem in nekaterimi poslovnimi partnerji Republike Slovenije, bila v javnem interesu." Zanimivo pri vsem skupaj pa je tudi, ali je Janez Janša vedel, da ga Andrej Marčič snema, še dodaja urednik Medvešek. "Marčič se sklicuje na avtorstvo, na avtorske pravice, ampak ni jasno, ali sta Janša in Dimnik na teh posnetkih vedela, da ju je Marčič posnel." Je sporno, da se pošiljajo takšne zahteve? "Pošiljajo se lahko kakršne koli zahteve, dejstvo pa je, da se ta zahteva sklicuje na to, da naj bi te fotografije predstavljale avtorsko delo gospoda Marčiča - te fotografije ne uživajo avtorskopravnega varstva, zato menim, da je ta zadeva neutemeljena," dodaja Grčar. O umaknitvi fotografij medija ne razmišljata.