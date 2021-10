Vizjakove besede na preizkušnji. Kaj bodo o posnetkih ugotovili strokovnjaki?

Minister za okolje, ki je bil v prvi vladi Janeza Janše minister za gospodarstvo, je danes zanikal, da bi komurkoli svetoval, naj se izogne plačevanju davkov. Glede posnetkov pa je dejal, da gre za zlepljenko in izmišljen konstrukt, ki da je luč dneva ugledal v skrbno izbranem času, ko vlada z zakonsko rešitvijo ureja področje sanacije odpadkov. To naj bi motilo nekatera "mafijska omrežja", ki se ukvarjajo z odpadki, in sicer t.i. "Odlazkov imperij".

Vizjak je dejal, da je potrebno zadevi priti do dna in tudi zato smo kontaktirali več strokovnjakov za računalniško forenziko. Posnetke smo že posredovali na analizo več neodvisnim strokovnjakom. Pogovarjali pa smo se tudi z direktorjem Inštituta za forenziko informacijskih tehnologij (IFIT) Tadejem Stergarjem. Ta je povedal, da je izvor posnetka mogoče ugotoviti, je pa to odvisno od tega, v kakšni obliki oz. formatu je datoteka ter kakšni so metapodatki snemalne naprave.

"Možno pa je teoretično ugotavljat z ustreznimi aplikacijami ali postopki, ali so bili posnetki kakorkoli obdelovani ali ne." To seveda pomeni, da je mogoče postaviti ministrove besede o "zlepljenki" in "konstruktu" na preizkušnjo. Ali gre res za zlepljenko je mogoče ugotoviti že iz spremljajočih šumov in okolice, še pojasnjuje Stergar.