Andrijanič: Potrebujemo centralno telo, ki bo koordiniralo vse aktivnosti na področju digitalizacije

Vlada je dobila novega člana, ministra brez listnice Marka Borisa Andrijaniča, zadolženega za digitalno preobrazbo države. S pomočjo denarja, ki ga bo Slovenija dobila v okviru načrta za okrevanje, naj bi poskrbel za to, da bomo državljani večino poslovanja z državo opravili v elektronski obliki. Poslovanje naj bi bilo tako enostavnejše. Ali bo uredil tudi sedanjo zmedo na tem področju, ko imamo pravo poplavo digitalnih potrdil in aplikacij?

Po prevzemu funkcije je Andrijanič bil gost v oddaji 24UR ZVEČER, kjer se je uvodoma zahvalil poslankam in poslancem za izraženo zaupanje, "obenem pa bi prosil tiste, ki so glasovali proti, da digitalizacijo sprejmejo kot skupno nacionalno prioriteto". "Kot projekt, ki naj združuje ne samo celotno družbo, ampak tudi politiko. Od tega bo odvisno kako bomo živeli. Tako da morami igrati skupaj." Andrijanič torej obljublja digitalno preobrazbo naše države, ki naj bi državljanom olajšala življenje, ampak do zdaj imamo z digitalizacijo predvsem veliko težav. Nazadnje je bil pravi kolaps na upravnih enotah zaradi digitalnih potrdil, veliko digitalnih storitev ne deluje, strani se sesuvajo. Zakaj se to dogaja? Andrijanič je na to odgovoril, da so naštete stvari nesprejemljive, saj je vsak izmed teh problemov dokaz, "da potrebujemo centralno koordinacijo, skratka telo, ki bo koordiniralo vse aktivnosti v državi na področju digitalizacije". "Tenutno tega nimamo in tej problemi so odraz tega."

Sigenca, Sigovca, Si pass, sms pass, e-uprava, e-davki, e-spiz, e-zdravje, zVem in verjetno še kaj. Toda zakaj toliko različnih digitalnih potrdil in toliko različnih sistemov, tudi nerazumljivih imen, kot je denimo zVem? Kako naj se državljani znajdemo v tej digitalni džungli? "Tudi meni ni čisto jasno, kako smo prišli do takšnega števila različnih sistemov, ki med sabo niso niti najbolj povezani. Pa tudi uporabniška izkušnja šepa. Prav zato smo v okviru strateškega sveta za digitalizacijo predlagali vzpostavitev enotnega državnega portala in mobilne aplikacije e-Slovenija, preko katere bi lahko vstopali v svet omenjenih portalov." Na vprašanje zakaj nimamo samo enega digitalnega potrdila, ki bi ga avtomatično dobili vsi, tako kot EMŠO ali davčno številko, je odgovoril, da so v strateškem svetu na odgovorili z e-osebno izkaznico. "Ideja je, da bi s pomočjo nove biometrične osebne izkaznice lahko prenesli svojo elektronsko identiteto na svojo mobilno napravo. Z njo pa bi potem enostavneje dostopali do vseh spletnih storitev javne uprave, pa tudi do spletne banke, itn."

icon-expand Mark Boris Andrijanič FOTO: 24UR ZVEČER

Dodal je, da bo digitalna vključenost ena izmed glavnih vodil njegovega mandata. Tudi zato so v okviru strateškega sveta uvedli digitalni bon za vseživljenjsko učenje digitalnih veščin. S tem bi lahko državljani dostopali do različnih tečajev in izobraževanj na področju digitalnih veščin. V prvi fazi bodo ta bon razdelili me dupokojence, potem pa ga dali na voljo tudi drugim državljanom. Bo pa pomemben del teh izobraževanj tudi rokovanje s spletnimi storitvami javn euprave, je pojasnil. Vse tiste, ki na primer nimajo računalnika, ali ga nočejo imeti, ali ga ne obvladajo pa Andrijanič miri, da gradijo digitalni svet rešitev, "ne ukinjamo fizičnih upravnih enot, zdravniki bodo še naprej dvigovali telefone". Digitalizacija naj bi prinesla tudi bolj vitko državno upravo, manj zaposlenih, glede na to, da je s podatki v digitalni obliki manj dela. Pri nas pa je ravno obratno. Zakaj je državnih uradnikov vedno več, namesto da bi jih bilo vedno manj? "Digitalizacija povečuje učinkovitost javnega sektorja. Mislim, da bo z več digitalnimi rešitvami se zgodilo to, da se bodo javni uslužbenci več ukvarjali z vsebino in manj s postopki, ki jih lahko prepustimo računalnikom. Tako, da v tem je samo veliko dobrega." Kaj pa bo najprej storil kot minister in kakšne bodo njegove prioritete, je odgovoril, da bo na prvem mestu e-gradbeno dovoljenje, informativni izračun otroških dodatkov, davčni trajnik, uvedba digitalnega bona, e-oskrba za starejše. Vse to bi po njegovih besedah bilo izpeljano do marca naslednje leto.