Andrijanič: Ves strah pred digitalizacijo je odveč

Dogodka so se poleg Andrijaniča udeležili tudi predsednik države Borut Pahor, Melita Zorec, direktorica Doma starejših občanov Vič-Rudnik (enota Bokalce), Ana Pleško, soustanoviteljica Simbioze in Metka Svetlin, predstavnica Marketing Manager Google Adriatic.

Andrijanič je uvodoma ocenil, da lahko "danes skupaj praznujemo nov mejnik pri digitalnem opismenjevanju Slovenije". Poudaril je, da digitalizacija ne sme biti sama sebi namen, saj so digitalna orodja tukaj za to, da poenostavijo naša življenja. "Videti jih moramo kot priložnost, čeprav nas morda vse, kar je novo, pogosto zbega," je dodal.

Kot so navedli v vladnem uradu za komuniciranje, je Slovenija na področju digitalizacije pod povprečjem EU. Po podatkih Evropske komisije ima namreč le dobra polovica prebivalcev v starosti od 16 do 74 let vsaj osnovne digitalne spretnosti in znanja. Prav zato je, kot je poudaril minister, Simbioza tako pomembna za Slovenijo. "Gre za pionirsko pobudo, ki že celo desetletje krepi digitalne veščine ranljivih skupin s pomočjo medgeneracijskega sodelovanja. In vse to počne na simpatičen, inovativen in povezovalen način."