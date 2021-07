Poslanci o ministrski kandidaturi Andrijaniča na petkovi izredni seji

Na dnevnem redu tudi novela zakona o orožju in pravilih cestnega prometa

Poleg odločanja o Andrijaničevi kandidaturi bosta torej na dnevnem redu petkove izredne seje DZ tudi vladni noveli zakonov o orožju in o pravilih cestnega prometa. Slednja med drugim znižuje kazni za prehitro vožnjo in zvišuje kazni za telefoniranje med vožnjo in parkiranje na mestih za invalide. Prav tako uvaja možnost dovoljenja za zavijanje desno pri rdeči luči na semaforju.

V drugi obravnavi so tako na koalicijski kot na opozicijski strani pozdravili predloge rešitev, kot so višje kazni za telefoniranje med vožnjo in ureditev vožnje z električnimi skiroji. Mnenja pa so se kresala glede vprašanja, ali je zniževanje kazni za prehitro vožnjo poteza, ki bo prispevala h krepitvi prometne varnosti.