Anej se še vedno ne zmore vrniti v šolo, učitelj nemoteno uči naprej

Ljudje na Prevaljah so po dogajanju minuli konec tedna na nogah. Da učitelj pred vsemi sošolci prepove otroku vstop v razred zaradi njegovega vonja, je nedopustno in se ne bi smelo zgoditi, so enotni.

Učitelj nemoteno hodi v službo

In če je fant, ki je ravnanje učitelja razkril na Facebooku, še v petek dejal, da bo poskusil danes iti v šolo, nam je njegova mama dopoldne potrdila, da ga k pouku še nekaj dni ne bo. Da že tri dni podoživlja, kar se mu je zgodilo in da sta zato danes morala poiskati strokovno pomoč, doda. Njegova babica nam je zaupala, da fant ne gre ven in da ga komaj potolažijo, ker so ga tako prizadeli. Kot pove sam, je bil povsem na dnu, tako ga je bilo sram.

In ko se Anej zapira vase, učitelj, ki je dejanje priznal, nemoteno hodi v službo. Ker je ravnateljica že od petka na nekem seminarju, na šoli nihče ne ukrepa. Pomočnica ravnateljice je dejala, da je stvar ravnateljice, kako bo postopala.

Ravnateljice ne more priklicati niti šolsko ministrstvo

Neuradno smo izvedeli, da ravnateljice ne more nikakor priklicati niti šolsko ministrstvo. Kjer pa zadeve ne komentirajo, češ, da ne poznajo ozadja dogodka. Da je treba stvari preučiti in da se minister ne more ukvarjati kar z vsakim incidentom, ki da se zgodi na kaki šoli v Sloveniji, so še sporočili iz kabineta Jerneja Pikala.Anejeva mama pa je odločena, da bo izbojevala to bitko tudi za druge otroke, ki, za razliko od njenega sina, prestrašeni molčijo.

V le nekaj stavkih pa na šolskem ministrstvu še pojasnjujejo, da mami ni treba primera prijaviti inšpekciji, ker da je šolski inšpektorat, po objavah v medijih, po uradni dolžnosti v omenjeni zadevi že uvedel inšpekcijski nadzor. A do zaključka postopka ga ne bodo komentirali.