'Anejev primer bi morali rešiti znotraj šole'

Predsednik združenja ravnateljev Gregor Pečan meni, da je o postopkih delikatno soditi. "Meni obilo dvomov in nenavadnih občutij zbuja dejstvo, da je otrok po zaslugi matere in svojega delovanja na Facebooku poskrbel, da sedaj vsa Slovenija pozna njegovo ime in priimek ter ve za dogajanje."Pečana čudi, da se je učenec na Facebooku "pohvalil" s tem, da ga je bilo sram. Prepričan je, da bi se tovrstne stvari absolutno morale rešiti znotraj šole. Spomnil je, da je šola dolžna poskrbeti za varno in spodbudno okolje za vse učence ter da zagotovo ni bilo pravilno, če je učitelj učenca pustil pred razredom brez nadzora. Lahko bi ga namreč pospremil v šolsko svetovalno službo ali k pomočnici ravnatelja. "Po mojih informacijah pa to ni bil prvi podoben primer na šoli z istim učencem. Enake probleme so izražali tudi njegovi sošolci in precej drugih učencev," je povedal Pečan.

Predstavnik združenja ravnateljev meni, da se je treba začeti pogovarjati o sprejemljivih načinih prihajanja v šolo. Ob tem je omenil kodeks oblačenja, ličenja in uporabe mobilnih telefonov, ki so ponekod zakonsko prepovedani. "Morda je čas, da se pri nas začnemo pogovarjati tudi o tem," meni Pečan.

Pečnikova je povedala, da bo več znanega ob vrnitvi ravnateljice v sredo, da pa so se sošolci Aneju že opravičili. Da se je družini učenca opravičil tudi učitelj, pa je potrdil tudi Pečan. Mati naj bi po njegovih besedah opravičilo naprej sprejela, potem pa si je premislila in javnost seznanila z zgodbo."Tukaj se sedaj postavlja vprašanje, ali je mati naredila medvedjo uslugo svojemu otroku?"se sprašuje Pečan.