Aneks h koalicijski pogodbi: poskus discipliniranja koalicijskih partnerjev?

"Morda pa aneksa sploh ne potrebujemo," pravi šef poslancev največje vladne stranke Borut Sajovic . V opoziciji pa komentirajo: "Morda pa niso tako velika in srečna družina."

Prejšnji premier Janez Janša je reformo zdravstvene blagajne zaradi premalo politične podpore pustil v predalu. Šarčeva vlada je na točki ukinitve dopolnilnega zavarovanja padla. Pri poskusu zdravstvene reforme je politično zapuščena ostala tudi Cerarjeva ministrica Milojka Kolar Celarc. Da se kaj podobnega ne bi zgodilo še Robertu Golobu, premier predlaga dodatno politično zavezo koalicijskih poslancev. A v hramu demokracije nad idejo niso navdušeni.

Kot pojasnjuje Borut Sajovic, vodja poslancev Gibanja Svoboda aneksa še ni: "Mogoče ga pa sploh ne potrebujemo, če bomo imeli jasno trdno in odločno koalicijsko zavezo, da je zdravstveno reformo - pa še kakšno - v tem letu potrebno sprejeti."

Poslanka NSi Vida Čadonič Špelič komentira: "Jaz bi rekla končno. Saj smo že od volitev naprej čakali, da bodo kaj ukrenili. Vsak dan se situacija slabša v zdravstvu. In pripeljala je tako rekoč do izrednih razmer."

SD in Levica sta se zavili v molk

V SD in Levici so se dan pred očitno napetim političnim vrhom zavili v molk. Imajo pa težavo s podpisovanjem bianco političnih menic, je slišati neuradno. Izjemne razmere terjajo edinstvene politične rešitve, pa aneks argumentirajo v največji vladni stranki.

Sajovic pojasnjuje, da bodo jutri govorili o izhodiščih za zdravstveno reformo: "Če jih v koalicijski pogodbi - glede na nova razmerja, nove situacije - morda nismo zapisali dovolj določeno. In če jih ne razumemo vsi enako, potem je prav, da jih z aneksom nadgradimo."

Kot odgovarja Čadonič Špeličeva poslanka NSi: "Da se slutiti, da gospod Golob svojim poslancev oziroma poslancem koalicijskih strank ne zaupa. Drugače bi ne potreboval njihovega podpisa. Mogoče pa stvari niso tako rožnate. Mogoče pa niso tako velika srečna družina."

Erik Brecelj, novi vodja strateškega sveta za reformo, ki pričakuje, da se bo zdaj pokazalo, katera politika si ne želi sprememb v zdravstvu: "Nekateri čakajo, da Golobu spodrsne in bodo začeli takoj s populizmom. Nekatere stranke so zelo močne z raznoraznimi pijavkami, ki že 30 let kradejo po zdravstvu. Jaz računam, da se bodo iskreno pogovorili. Ker lahko katera od teh koalicijskih strank misli, da bodo imeli koristi od razpada zdravstva. Ampak mislim, da bodo izgubili vsi." Sajovic je ob tem izrazil tudi polno podporo poslancev Gibanja Svobode ministru Danijelu Bešiču Loredanu.