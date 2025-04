Angel smrti: nevaren TikTok izziv spodbuja najstnike k teku pred vozila

"Bilo jih je približno od šest do devet v skupini. V sekundi se je eden izmed njih zagnal čez levi pas, na moj pas in se nato vrnil na drugo stran, kjer so stali. V teku je letel pred moj avto. V šoku in paniki sem seveda zavirala, da je po avtu vse letelo," zapis uporabnice Facebooka, ki je, nič hudega sluteč, pred petimi dnevi naletela na skupino fantov, ki so se očitno šli več kot nevaren TikTok izziv.

"Na TikToku je družba šoka. Vse to algoritmi nagrajujejo s pozornostjo. Tukaj mladostniki hrepenijo po sprejetosti, videnosti," tako raziskovalka s področja nevarne rabe telefonov Mija Repenšek, ki opozarja, da se mladi gotovo vsaj delno zavedajo, da so močno prestopili mejo še dovoljenega. A želja po sprejetosti, videnosti, je močnejša od presojanja posledic takega početja.

"Vsi ostali v skupini so se smejali. Fant se je sicer opravičil, ampak očitno je to neka nova šala oziroma izziv, ki ga imajo. Kaj pa če bi za sekundo pogledala stran in ga zbila? Raje niti ne pomislim. Kriva bi bila seveda jaz," je še zapisala uporabnica Facebooka.

"Instagram in druge aplikacije tega ne morejo regulirati. Lahko samo, v kolikor je stvar prijavljena," pojasni Repenšek. "Naša naloga je, da tak posnetek čim prej zaznamo, ga poskušamo omejiti, čeprav je to zaradi hitrosti objav težko. In skušamo ugotoviti, ali so že nastale kakšne posledice," pravi Robert Tekavec. Na policiji dodajajo, da odrasli svet niti ne ve, kakšne vsebine preizkušajo otroci.

Medtem iz zapisa na Facebooku še: "Starše pa nagovarjam, da se pogovarjajte s svojimi otroki, kaj je hec in kaj ni ter s kakšnimi stvarmi si ogrožajo življenje."

"Na družbenih omrežjih je ogromno neprimernih vsebin, ki so nevarne za otroke. Pravzaprav je težava, da naši otroci uporabljajo vsebine, ki jih odrasli ne zaznajo," pojasni Tekavec. "Če starš gre na to aplikacijo, ne bo imel enakih vsebin kot mladostniki," dodaja Repenšek.

"Jaz bi se osredotočil na starše, ki morajo vedeti, kaj se z otrokom dogaja," še zaključi Tekavec. Repenšek pa še, ker otroci vidijo preveč nasilnih in neprimernih vsebin, se jim več ne zdijo surove, ker so tako zelo pogoste na spletu. In zato opozarja na pogovarjanje z otroki. Ter na ozaveščanje o vrednotah, ki, kljub večji toleranci do obskurnih vsebin v družbi, vendarle ostajajo enake.