Angelika Mlinar je nova ministrica v vladi Marjana Šarca

DZ je danes s 44 glasovi za in 43 proti imenoval Angeliko Mlinar za novo ministrico pristojno za razvoj, strateške projekte in kohezijo. Kljub drugačnim napovedim in grožnjam so za Mlinarjevo glasovali poslanci koalicije z izjemo enega poslanca DeSUS, podprla sta jo tudi poslanca narodnosti.

Ministrice niso podprli v SDS, Levici, NSi in SNS. Pozno zvečer je Mlinarjeva že ob prisegi nagovorila poslance: "Naredili ste izjemno evropsko in tudi človeško potezo, dokazali ste, da hočemo presegati in preseči meje," je dejala ter obljubila, da se bo v novi vlogi predvsem potrudila, da bomo sredstva iz evropske kohezije znali počrpati in jih uporabili tako, da bo čim več koristi za vse državljane. Vsem, ki so jo podprli, se je zahvalila in dejala, da imenovanje za ministrico v slovenski vladi razume kot veliko čast.

Angelika Mlinar FOTO: Bobo

Naj 49-letno koroško Slovenko imenujejo za novo kohezijsko ministrico, je poslancem predlagala stranka SAB, potem ko je septembra po le devetih mesecih na položaju odstopil dotedanji minister Iztok Purič.

Pristojna parlamentarna odbora sta na zaslišanju v začetku tedna njeno kandidaturo ocenila kot neprimerno, a predsednik vlade Marjan Šarec je na začetku razprave dejal, da presoji SAB povsem zaupa. Šarec je obžaloval, da na zaslišanju kandidatke glavna tema ni bila kohezija, "ampak smo slišali še kaj drugega". Na seji odborov se je namreč razvila žgoča razprava o njenem avstrijskem državljanstvu, h kateremu je slovenskega dodala šele v ponedeljek. "Mlinarjeva je z dušo in srcem Slovenka, je pa bila avstrijska državljanka, ker je bil leta 1920 na Koroškem plebiscit," je poudaril premier. Šarec si je zaželel, da Mlinarjeve ne bi presojali po tem, "koliko je in koliko ni Slovenka", temveč po njenem delu. "Zbrala je pogum in voljo - pripravljena se je spopasti z resorjem," je poudaril in poslance še enkrat pozval, naj se v razpravah vzdržijo sodb o njenem izvoru. Poslanci Levice so Mlinarjevo zavrnili, ker se jim ne zdi primerna za ta položaj. Izkušnje, ki jih je pridobila kot poslanka v Evropskem parlamentu, so seveda dobrodošle, a žal še ne pomenijo nujno kompetenc za vodenje tega resorja, je dejal Franc Trček (Levica). Z razvojno vizijo in kohezijo se doslej ni veliko ukvarjala, kar je bilo po njegovih besedah opaziti že na zaslišanju pred člani pristojnih odborov, kjer ni podala prepričljivih odgovorov.

