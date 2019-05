Angelika Mlinar: Jaz sem Slovenka, upam, da me imate za svojo

Kdo je Angelika Mlinar, kaj drugačnega ponuja kot politiki na tej strani meje in katero vprašanje jo razjezi? O vsem tem in še več je spregovorila v posebnem predvolilnem pogovoru za oddajo Svet.

Kdo je Angelika Mlinar, ki je na prihajajočih evropskih volitvah nosilka liste stranke SAB? Kaj drugačnega ponuja kot politiki na tej strani meje in katero vprašanje jo razjezi? Podrobnosti je razložila kot gostja pogovora v današnji oddaji Svet. Mlinarjeva je koroška Slovenka, ki je postala prva Slovenka v avstrijskem parlamentu na Dunaju."Sem se zaobljubila tudi v slovenščini, vsak svoj nagovor sem začela s slovenskim pozdravom," je dejala.

Pogovor z Angeliko Mlinar. FOTO: Kanal A

Nekatere stranke v Sloveniji menijo, da Angelika ni ’naša’, ta pa jim odgovarja: "Zares upam, da me imate za svojo, jaz sem Slovenka, imam slovenske starše. Sicer nimam slovenskega državljanstva, ampak to zgolj zaradi tega, ker pač na splošno je po zakonodajah evropskih držav zelo redko, da imaš dvojno državljanstvo. Če bi bilo to možno, bi takoj vzela slovensko državljanstvo, in mislim, da bi imela kar dobre možnosti, da bi mi ga podelili." Zanimiv je tudi njen pogled na domoljubje. "Odraščala sem kot manjšina, nisem pa nacionalistka, ne zastopam ideje, da sebomzaprlatamv svojem,ne vem,majhnem kraju in da bi to potem rešilokarkoli.To je tako, kot da vam predlagam, da se zapremo vsi v svojo omaro in da se potem nič več ne bo zgodilo. To je seveda traparija.Ob tem, kako sem zavedna Slovenka, sem tudi Evropejka." 'Avstrija je tista država, ki je bila izumiteljica desničarskega populizma' Kako razumeti strah nekaterih strank v Sloveniji in pripravljenost stati v prvih vrstah na protestih ob meji, ko so tam prisotne kamere? Strinja se s tem, da je treba strahove ljudi živečih ob mejah vzeti resno, varnost je tema, ki se tiče vseh. "Ljudje se morajo počutiti varne," meni. Je pa razlika, ali se postaviš na stran ljudi ali pa se poigravaš s temi strahovi. "Jaz sem navajena na to. Avstrija je tista država, ki je bila izumiteljica desničarskega populizma z Jörgom Heiderjem. To je fenomen, s katerim se soočamo 30 let in tudi vidimo, da ne prinese povsem nobenega rezultata. Kakšne ideje za rešitve pa nam ponujajo? Razpad Evropske unije ali kaj? To za nas ni pravi odgovor."

"Ob tem, kako sem zavedna Slovenka, sem tudi Evropejka," pravi Angelika Mlinar. FOTO: Kanal A

Mlinarjeva je bila v zadnjem mandatu kot evroposlanka del Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo. Ko je bila izvoljena v Evropski parlament (EP), smo rekli, da smo dobili še deveto slovensko poslanko. Kakšno pa je bilo sodelovanje z ostalimi slovenskimi poslanci? Kot je povedala, je imela največ stikov z Ivom Vajglom(ta je bil prav deloval znotraj politične skupine Alde)in Tanjo Fajon, v manjši meri pa tudi z Igorjem Šoltesom. Zakaj pa bi se volivci v nedeljo odločili ravno zanjo? "Kar ponujam in mislim, da sem to dokazala, je,da sem solidno delala v EP v zadnjih petih letih, da imam dosti izkušenj in imam dobre veze.To je vse , kar ponujam slovenskim volilvkam in volivcem.Bomo videli,ali se bodoodzvalitemu povabilu." Kako uspešna je bila Mlinarjeva v EP? Raziskave jo postavljajo na 41. mesto, samo za primerjavo: najbližja poslanka iz Slovenije ji je Tanja Fajon na 96. mestu. V petletnem mandatu je imela 108 nastopov, od tega 81 govorov, ostalo pa so bile poslanske obrazložitve. Njena udeležba na glasovanjih je bila 90-odstotna. Mlinarjeva tudi o 'sopotnici' Alenki Bratušek Kako pa si je razložiti, da si je za sopotnico v Sloveniji izbrala Alenko Bratušek? Odgovor se skriva v letu 2013, ko je prvič zakorakala v avstrijski parlament."To je bil trenutek velike časti, ker mi je pisala takratna predsednica vlade, mi čestitala in me povabila na pogovor. To ni samo po sebi umevno, v bistvu se je takrat začela ta najina pot. Nisem vedela, kam bo to privedlo, že takrat sem bila zelo navdušena, prav impresionirana nad njo in jo imam za izredno političarko."

Angelika Mlinar o predsednici stranke SAB Alenki Bratušek pravi, da je izredna političarka. FOTO: Miro Majcen