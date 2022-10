Si predstavljate, da bi kilograme lahko stopili brez gibanja ali spremembe prehrane? Angleški znanstveniki so se lotili tako imenovanega hormona lakote. Izbrali so 80 prostovoljcev in jim v 40-minutnem posegu brez anestezije blokirali ta hormon. Gre za manj invaziven postopek od operacije želodca zaradi debelosti, ki jih sicer vsako leto več kot 140 opravijo tudi pri nas.