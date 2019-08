Po neizmernem uspehu filmske priredba ene najbolj priljubljenih videoiger vseh časov je Angry Birds Film dobil težko pričakovani drugi del – Angry Birds Film 2, ki bo od 8. avgusta v naših kinematografih. Kaj lahko pričakujemo, si lahko že zdaj ogledate v kino napovedniku filma.

Angry Birds 2

Film temelji na izjemno priljubljeni videoigri o najbolj posrečenih jeznih pticah na svetu. Prvi film iz leta 2016 je uspešno prenesel čar videoigre na velika platna. Glede na neverjetno priljubljenost videoigre je bilo tak uspeh filmske različice tudi pričakovati. Angry Birds Film je navdušil ogromno gledalcev in gledalk po vsem svetu, od najmlajših do nekoliko starejših. Priredba slavne videoigre je bila namreč že od vsega začetka zasnovana kot film za vso družino in za vse starosti. In prav nič manj ne gre pričakovati od drugega dela.

Angry Birds 2

V filmu Angry Birds Film 2 se vojna med pticami in prašiči nenadoma prekine, ko se pojavi nevarnost, ki ogrozi tako ene kot druge. Naši znani junaki Rdeči, Žak in Bomba se bodo spopadli s povsem novim sovražnikom, ki hoče prevzeti otok. Ptice in prašiči bodo morali tokrat združiti moči, saj bodo samo tako lahko premagali nevarnost, ki se jim približuje.

Angry Birds 2

Angry Birds 2

Angry Birds Film 2 je živahen, pisan in izrazito komičen animirani film za vse starosti. Poleg sinhronizirane različice si bomo film lahko ogledali tudi v izvirni različici. Film sta režirala Tony Leondis in John Rice, scenarij pa je napisal Peter Ackerman.

Angry Birds 2

Videoigra Angry Birds je globalni fenomen, za katerega lahko mirno rečemo, da je obnorel ves svet. Gre za izredno priljubljene videoigre, ki so nastale konec leta 2009 in so od takrat doživele pravo eksplozijo ter se z mobilnih telefonov razširile še na igralne konzole in osebne računalnike. Pri več kot treh milijardah prenosov na različnih platformah se Angry Birds ponaša z rekordnim številom prenosov v zgodovini brezplačnih iger. Gre torej za najuspešnejšo mobilno aplikacijo vseh časov. Zato ne preseneča, da tudi filmska priredba doživlja tako velik uspeh. ANIMIRANI SUPERHITANGRY BIRDS FILM 2V KINU OD 8. 8.

Angry Birds 2