Pred ponovnim dovoljenjem za uporabo vode iz vodovoda v Anhovem ima NIJZ še nekaj zahtev

"Imamo celo vrsto pomislekov, eden izmed njih je, da je ta vodovod speljan preko tovarniškega dvorišča. Očitno tam stvari ne tečejo najbolje, da lahko pride do prelivov, kot je prišlo. Zato se ne navdušujemo najbolj nad tem, da bi vodovod ponovno tekel tako, kot je doslej. Če pa bi že dali dovoljenje za njegovo uporabo, bi zahtevali reden monitoring nad to pitno vodo," je povedal direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek.

Tako na NIJZ predlagajo uporabo drugega vodnega vira, ki bi na daljši rok zagotovil kvalitetno pitno vodo prebivalcem Anhovega. Krajani sami se zavzemajo, da bi vodovod do Anhovega zgradili iz zajetja Mrzlek, ki s pitno vodo oskrbuje prebivalce Goriške in Goriških Brd.

V Civilni iniciativi Danes, katere člani so v analizo poslali prve vzorce onesnažene vode, imajo še dodatne zahteve. "Zahtevamo, da se za šestvalentni krom razišče stopnjo in obseg onesnaženosti, izvor onesnaženja ter kje in v kakšnih količinah nastaja. Prav tako zahtevamo, da se ugotovi obseg in trajanje onesnaževanja ter se aktivno sanira okolje in prepreči potencialno ponovno onesnaženje," je povedal Miha Stegel. Zahtevajo vzorčenje in podrobno neodvisno analizo tal ter prisotnosti težkih kovin v premeru treh kilometrov od točke onesnaženja.

Krek se je medtem zavzel za neodvisno preiskavo in ugotavljanje odgovornosti za onesnaženje pitne vode.

Direktor NIJZ se je sicer želel osebno seznaniti s tamkajšnjimi razmerami glede onesnaženja okolja, zato se je najprej srečal s prebivalci Anhovega, nato pa so mu predstavniki civilnih iniciativ in zdravniki predstavili širšo problematiko onesnaževanja v srednji Soški dolini. Tako so spregovorili tudi o načrtovanem sosežigu odpadkov v cementarni Salonita Anhovo, čemur okoliški prebivalci ostro nasprotujejo.

"Tako obremenjeno okolje, kot je srednja Soška dolina, se ne sme obremenjevati z dodatnimi onesnaževali, prav tako se mora pri tehtanjih o novih obremenitvah nujno upoštevati previdnostno načelo zaradi zaščite človeških življenj in vsega živega," je v izjavi povedala zdravnica iz zdravstvenega doma v Desklah Nevenka Mlinar.