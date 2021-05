Levica v DZ vložila nov zakon: 'Konec uničevanja zdravja in okolja s sosežigom odpadkov'

V Levici so v sodelovanju s civilnimi iniciativami na področju okoljevarstva pripravili Zakon o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov, ki izenačuje višino emisij škodljivih snovi v zrak v sežigalnicah in v napravah za sosežig ter postavlja strožje pogoje za monitoring emisij snovi v zrak iz omenjenih naprav.

Ker so emisije snovi v zrak in vodo pomembno vprašanje, je njihovo regulacijo potrebno, tako kot v nekaterih drugih državah EU, urediti z zakonom in preprečiti dolgoročne posledice na zdravje ljudi, varstvo okolja in na povečanje antropogenih emisij v ozračje in kakovost zraka, so prepričani v Levici. V državnozborsko proceduro so vložili zakon o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov, ki, kot so zapisali v Levici, izenačuje višino emisij snovi v zrak v sežigalnicah in v napravah za sosežig ter postavlja strožje pogoje za monitoring emisij snovi v zrak iz omenjenih naprav:"Z zakonom izenačujemo višine mejnih vrednosti emisij dušikovih oksidov za sežigalnice in sosežigalnice, tako da bodo od sedaj naprej veljali strožji pogoji za industrijske objekte kot je npr. cementarna. Določamo tudi obveznost sprotnega javljanja podatkov meritev emisij in njihovo sprotno objavo na ARSO, odpravljamo izjeme glede preseganja mejnih vrednosti za določene snovi in krajšamo čas, v katerem je potrebno ob preseganju mejnih vrednosti zaustaviti onesnaževanje."

icon-expand Salonit Anhovo z okolico. FOTO: Aljoša Kravanja

Na današnji novinarski konferenci, na kateri je poleg Luke Mesca in koordinatorja lokalnega odbora Levice Goriška Marka Rusjana sodelovala še predstavnica civilne iniciative Eko Anhovo in dolina Soče Mateja Sattler, so poudarili, da je po mnogih letih izpostavljenosti onesnaževanju zaradi izpustov iz cementarne v Anhovem in številnih zdravstvenih težavah lokalnega prebivalstva sprejetje zakona prvi in najnujnejši korak za izboljšanje življenja v srednji soški dolini:"Z njim zagotovljamo prebivalcem Ahovega in doline Soče ustavno pravico do zdravega življenjskega okolja. Po sprejetju strožjih standardov bo potrebno pristopiti tudi k sanaciji degradiranega območja in drugačnemu razvoju doline."

V društvu Eko Anhovo in dolina Soče pozdravljajo vložitev zakona, ki izenačuje mejne vrednosti emisij med sežigom v sežigalnicah in sosežigom. Prav tako podpirajo vse aktivnosti Levice v zvezi z reševanjem problematike v Anhovem, ki se kot edina politična stranka aktivno angažira in prizadeva za spremembo diskriminatorne zakonodaje, so sporočili: "Nedopustno je, da zakonodaja omogoča cementarni odpustke, zaradi katerih je postala običajna sežigalnica odpadkov z nižjimi okoljskimi standardi. Ob tem poudarjamo, da gre za reševanje izjemno pereče okoljske problematike, ki presega tradicionalno delitev na t.i. leve in desne. Zato tudi pozivamo vse politične stranke, ki se v svojih programih zavzemajo za varovanje okolja in zdravja ljudi, da svoja načela konkretizirajo in podprejo predlog zakona in s tem preprečijo nevarnost, ki grozi prebivalcem srednjega Posočja zaradi posledic sosežiga odpadkov v cementarni.."