1100 Anhovcev do pitne vode ločijo še trije poslanski glasovi

1100 prebivalcev Anhovega še trije poslanski glasovi ločijo do dostopa do čiste pitne vode. Poslanke in poslanci lahko v proračunu zagotovijo sredstva za nov neodvisen vir pitne vode, zaenkrat pa ima že vložen amandma podporo 43 poslancev. O tem bodo spregovorili predstavniki Inštituta 8. marec, Civilne iniciative Danes!. Mladih za podnebno pravičnost, Ekologov brez meja, Greenpeace Slovenija, Pravno-informacijskega centra, Globalnega partnerstva za vodo Slovenije, Umanotere, Eko kroga, Društva za preučevanje rib Slovenije in prebivalca Anhovega.

Kot smo poročali, so v Gibanju za pitno vodo poslance prosili, naj podprejo dopolnilo, s katerim bi v proračunih za leti 2022 in 2023 zagotovili 1,2 milijona evrov za gradnjo neodvisnega vira pitne vode s povezavo na vodovodni sistem Mrzlek, ob tem pa so zagnali tudi spletno peticijo. Brez vira pitne vode je namreč še vedno 1100 prebivalcev Anhovega.

Dobili so podporo ministrstva za okolje, potrebujejo pa tudi podporo lokalne oblasti, ki je v lasti stranke SD, je prejšnji teden pojasnjevala Nika Kovač. Pozvala je k temu, da naj lokalna oblast ne zavlačuje z izgradnjo vodovoda, ki ga prebivalci potrebujejo takoj, ne pa šele leta 2023.

Pobudniki te iniciative za Anhovo si torej želijo, da bi do uresničitve prišlo čim prej in ne bi bilo nepotrebnih zavlačevanj. "Za našo občino je ta oskrba s pitno vodo ključnega in življenjskega pomena in ni nobenega razloga, da se ta zadeva ne bi uredila že v prihodnjem letu. Vsakršno zavlačevanje je preprosto nečloveško in nesprejemljivo. Amandma predvideva, da bi se dela začela že prihodnje leto," je povedal Miha Stegel iz Civilne iniciative Danes.

