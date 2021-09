Ani Roš dve zvezdici, med letošnjimi dobitniki tudi Gostišče Grič

Michelinovi ocenjevalci so zvezdice podelili istim gostilnam kot lani. Hiša Franko, kjer ustvarjajo pod taktirko izjemne Ane Roš, je prejela dve zvezdici.

S po eno zvezdico se lahko pohvalijo še Hiša Denk in chef Gregor Vračko, restavracija Gostilna pri Lojzetu (dvorec Zemono) s chefom Tomažem Kavčičem, Vila Podvin in chef Uroš Štefelin, restavracija Dam in chef Uruš Fakuč, Restavracija Atelje in chef Jorg Zupan ter letošnja novost, Gostišče Grič. Gre za družinsko restavracijo v Šentjoštu nad Horjulom, ki jo od leta 2009 vodi chef Luka Košir.

V kategorijo Bib Gourmand so uvrstili sedem restavracij, in sicer Gostilno na Gradu, Gostilno Repovž, Jožef, Mahorčič, Rajh, Ruj in TaBar. V kategorijo Michelinov krožnik so uvrstili 39 restavracij.

Slovenska gastronomija slavi tudi v kategoriji trajnost, kar šest restavracij je bilo namreč nagrajenih z zeleno Michelinovo zvezdico. V drugo izdajo gastronomskega vodnika je tako skupno uvrščenih 53 restavracij.