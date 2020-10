ANIMACIJA: Alpske doline bo zajelo najobilnejše oktobrsko sneženje po letu 2003

Pred nami je že drugi izrazitejši spust mrzlega zraka nad naše kraje v letošnji jeseni, ki nas bo spomnil, da zima ni več tako daleč. Občutno se bo ohladilo, višje ležeče kraje nad okoli 700 metrov nadmorske višine bo pobelil sneg. Na območju Rateč in Kranjske Gore ga lahko zapade celo več kot četrt metra, v času najmočnejših padavin pa bo lahko snežilo tudi na Bohinjskem. Kot vse kaže, bo to najmočnejše oktobrsko sneženje po letu 2003, ko je v Ratečah zapadlo 30 centimetrov snega.

Zelo hladna zračna masa je že preplavila Britansko otočje in se bo danes razširila tudi nad Francijo, države Beneluksa in večji del srednje Evrope. V krajih severno od Alp bodo današnje najvišje dnevne temperature le okoli 10 stopinj Celzija, medtem ko se bo na južni strani Alp marsikje še ogrelo nad 20 stopinj Celzija. Postopno menjavo zračne mase lahko pri nas pričakujemo jutri čez dan, ko bo zapihal severni veter, meja sneženja pa se bo postopno spustila pod 1000 metrov nadmorske višine.

icon-expand Danes se bomo še nahajali v razmeroma topli zračni masi, jutri pa nas čaka občutna ohladitev. Temperature bodo na zahodu in severu države nižje od dolgoletnega povprečja za okoli osem stopinj Celzija FOTO: Wxcharts.com

Pred fronto bo danes večji del dneva še prevladovalo sončno vreme. Na nebu bo sicer občasno kar veliko koprenaste oblačnosti, ki pa sonca ne bo povsem zastrla. Vreme se bo začelo spreminjati popoldne, ko bo poleg visokih na nebu severne in zahodne Slovenije tudi vse več srednjih in nizkih oblakov, ki bodo za sončne žarke manj prepustni. Proti večeru bodo v obmejnih krajih severne Primorske in Gorenjske že možne prve kaplje dežja. Nedelja nam prinaša obilne padavine Ponoči se bodo padavine na severu krepile in do jutra razširile nad večji del države. Predvsem v bližini morja bo možna tudi kakšna nevihta. Ob spustu občutno hladnejšega zraka na južno stran Alp se bo nad Italijo poglobil nov ciklon, ki se bo nato pomaknil nad severni Jadran. Zaradi ciklona se bo fronta le počasi pomikala čez naše kraje, kar bo predvsem zahodni in južni Sloveniji prineslo večjo količino padavin. Ohladitev bo postopna. Kot kažejo zadnji izračuni meteoroloških modelov, bo že dopoldne dovolj hladno, da bo snežilo do višje ležečih alpskih dolin, proti večeru pa se bo meja sneženja tudi marsikje drugod spustila do nadmorske višine okoli 700 metrov, lokalno pa lahko še nekoliko nižje. Na območju Rateč in Kranjske Gore lahko do konca padavin v noči na ponedeljek zapade več kot četrt metra snega. Ob močnejših padavinah bo lahko snežilo tudi na Bohinjskem. Proti večeru bo predvidoma začelo snežiti tudi v višje ležečih krajih Notranjske in Kočevske, kjer bo predvidoma zapadlo od 5 do 10 centimetrov snega. Ker je drevje še olistano, obstaja možnost snegoloma.

icon-expand Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 700 metrov. FOTO: Dreamstime

Močna burja na Primorskem Menjavo zračne mase bo pospremil okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ki bo na izpostavljenih mestih Vipavske doline v sunkih dosegala hitrost med 100 in 120 kilometrov na uro. Vetrovno bo tudi marsikje drugod po Sloveniji, še zlasti na Štajerskem in v Prekmurju, kjer bodo najmočnejši sunki severnega vetra presegali hitrost 50 kilometrov na uro. Zaradi dotoka hladnejšega zraka bo jutri popoldne marsikje hladneje kot zjutraj. V večjem delu države se bodo temperature gibale le malo nad 5, na Primorskem pa okoli 12 stopinj Celzija. Oktobrska sneženja v preteklosti Oktobrsko sneženje v naših krajih sicer ni nič neobičajnega, čeprav le redko zapade večja količina snega. V krajih na okoli 800 metrov nadmorske višine oktobra v povprečju sneži vsako drugo leto, v krajih na 500 metrih nadmorske višine pa se to zgodi na vsakih pet do deset let. Tudi povsem po nižinah je v oktobru že snežilo. Zadnje takšno sneženje smo imeli pred sedmimi leti, ko je po podatkih Arsa v Kočevju zapadlo 21, v Novem mestu 18, v Ljubljani pa dva centimetra snega. V zadnjih 50 letih je bilo v večjem delu države najobilnejše sneženje 23. in 24. oktobra 2003, v sredogorju in visokogorju severne Slovenije pa večinoma 20. in 21. oktobra 1970. Po podatkih Arsa je takrat v Ratečah zapadlo 34 centimetrov, medtem ko ga je bilo leta 2003 le štiri centimetre manj.

Kot vse kaže, bo jutrišnje sneženje v alpskih dolinah najobilnejše oktobrsko po letu 2003. Po tem letu je bilo namreč največ snega oktobra 2010, in sicer 15 centimetrov, le en centimeter manj ga je bilo oktobra 2012, medtem ko je oktobra 2011 najvišja snežna odeja merila 10 centimetrov. Jutri ga lahko, kot smo omenili že zgoraj, zapade okoli četrt metra. Opozorilo zaradi nevarnosti proženja snežnih plazov Še precej več snega kot v alpskih dolinah bo seveda zapadlo v gorah. V visokogorju Julijskih Alp se bo skupna snežna odeja po koncu sneženja v noči na ponedeljek približala enemu metru in tudi v sredogorju nad nadmorsko višino okoli 1200 metrov bo snega marsikje več kot pol metra. Kot opozarja Arso, se bo povečala nevarnost proženja snežnih plazov, še zlasti to velja za bolj strma travnata pobočja.

icon-expand Na Kredarici, kjer je že zdaj 30 centimetrov snega, bo v nedeljo zapadlo še več kot pol metra snega. FOTO: Arso