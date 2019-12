Dež bo ponekod prešel v sneg, a snežne odeje večinoma ni pričakovati

Prvi december pomeni začetek meteorološke zime. Tako kot lani smo tudi letos vanjo vstopili brez snežne odeje, kar sicer ni nič nenavadnega, saj so bili tudi v preteklosti začetki decembra pogosteje zeleni kot beli. Po podatkih Arsa je bilo v Novem mestu v zadnjih 30 letih takih kar 24. Največ snega, 41 centimetrov, je prekrivalo tla pred 23 leti, le nekaj centimetrov manj pa so ga izmerili leta 1993 in 2010. Zelo podobno je bilo tudi drugod po državi.

Z belino po nižinah se je letos december začel le na severu stare celine. V nekaterih krajih na jugu Norveške in v osrednjem delu Švedske snežna odeja presega višino pol metra. Drugod po Evropi so pobeljene le gore. Pri nas se prve zaplate snega pojavijo na nadmorski višini okoli 1400 metrov, višje pa se snežna odeja hitro debeli. Na območju Julijskih Alp nad nadmorsko višino 1800 metrov sega že meter in pol visoko.

Oblačnost se bo zgostila, zajele nas bodo padavine

Po jasni in mrzli noči, ki je marsikje prinesla prvo negativno temperaturo po aprilu, je večji del Slovenije že prekrila oblačnost, ki se bo popoldne še gostila. Zahodno Slovenijo so zajele manjše krajevne padavine, ki bodo proti večeru vse pogostejše in se bodo širile tudi nad osrednjo in južno Slovenijo. Sprva bo dovolj hladno, da bo sneg naletaval tudi po nekaterih nižinah, z dotokom toplejšega zraka, ki nam ga prinaša jugozahodnik, pa se bo meja sneženja dvigala. Zvečer bo snežilo nad 1000 metri nadmorske višine.

V noči na ponedeljek se bo dež na zahodu okrepil in razširil nad vso Slovenijo. Prvi dan novega tedna bo tako oblačen s padavinami, ki jih bo več na zahodu. Zjutraj in del dopoldneva se bomo nahajali v topli zračni masi, zato bo meja sneženja visoko. V večjem delu države bo snežilo nad 1700 metri nadmorske višine, na območju Julijskih Alp pa kakšnih 500 metrov nižje. Predvidoma med deveto in enajsto uro dopoldne bo na Štajerskem in v Prekmurju zapihal hladnejši severni veter in začelo se bo hladiti. Na Primorskem bo nekaj ur kasneje zapihala zmerna burja. Meja sneženja se bo spuščala ter se popoldne in zvečer ponekod lahko spustila do okoli 400 metrov nadmorske višine, a bodo padavine ob ohladitvi že precej oslabele, zato debelejše snežne odeje v krajih pod 1000 metri ni za pričakovati. V krajih pod 500 metrov nadmorske višine lahko kakšen centimeter ali dva snega zapadeta predvsem na Kočevskem ter po gričevjih vzhodne Slovenije.