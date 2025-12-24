ANIMACIJA: Dež bo prešel v sneg, najizrazitejše sneženje na vzhodu

Ponoči so se padavine na vzhodu krepile, meja sneženja se je spuščala, zapihal pa je severovzhodni veter. Agencija RS za okolje (Arso) napoveduje, da se bodo padavine dopoldne nekoliko okrepile in se razširile nad vso Slovenijo. Dež bo po nižinah v notranjosti večinoma prešel v sneg, v Ljubljanski kotlini pa se bosta menjavala rahel dež in sneg. Sneženje bo izrazitejše na vzhodu države, do večera pa bodo padavine od zahoda ponehale. Na vzhodu bo ponoči še rahlo snežilo. Temperature se bodo gibale od minus ena do dve stopinji Celzija, na Primorskem do osem stopinj Celzija.

Zaradi burje oranžno opozorilo

Na Primorskem bo do četrtka zjutraj pihala močna burja, ki bo v sunkih presegala 100 kilometrov na uro. Arso je zato za jugozahod države izdal oranžno opozorilo.

Kot piše Prometno-informacijski center, je zaradi burje zaprta primorska avtocesta med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani, obvoz je po regionalni cesti. Na regionalni cesti Vipava–Ajdovščina–Selo velja prepoved prometa za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton. Na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo ter na regionalni cesti Razdrto–Podnanos–Manče–Vipava pa je promet prepovedan za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami. Drugod po državi bo zapihal severovzhodni veter.

Zasnežen tudi božič?