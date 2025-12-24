Naslovnica
ANIMACIJA: Dež bo prešel v sneg, najizrazitejše sneženje na vzhodu

Ljubljana, 24. 12. 2025 06.20 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.P. STA
Animacija sneženje

Na predbožični dan bo večinoma snežilo po nižinah v notranjosti države, najizrazitejše sneženje bo na vzhodu. Na Primorskem velja od danes pa do četrtka zjutraj zaradi močne burje oranžno opozorilo. V prometno-informacijskem centru pa pričakujejo zgoščen promet tudi okoli nakupovalnih središč.

Ponoči so se padavine na vzhodu krepile, meja sneženja se je spuščala, zapihal pa je severovzhodni veter. Agencija RS za okolje (Arso) napoveduje, da se bodo padavine dopoldne nekoliko okrepile in se razširile nad vso Slovenijo.

Dež bo po nižinah v notranjosti večinoma prešel v sneg, v Ljubljanski kotlini pa se bosta menjavala rahel dež in sneg. Sneženje bo izrazitejše na vzhodu države, do večera pa bodo padavine od zahoda ponehale. Na vzhodu bo ponoči še rahlo snežilo.

Temperature se bodo gibale od minus ena do dve stopinji Celzija, na Primorskem do osem stopinj Celzija.

Zaradi burje oranžno opozorilo

Na Primorskem bo do četrtka zjutraj pihala močna burja, ki bo v sunkih presegala 100 kilometrov na uro. Arso je zato za jugozahod države izdal oranžno opozorilo.

Preberi še 'Če je bel božič, bo zelena velika noč'

Kot piše Prometno-informacijski center, je zaradi burje zaprta primorska avtocesta med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani, obvoz je po regionalni cesti.

Na regionalni cesti Vipava–Ajdovščina–Selo velja prepoved prometa za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton. Na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo ter na regionalni cesti Razdrto–Podnanos–Manče–Vipava pa je promet prepovedan za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami.

Drugod po državi bo zapihal severovzhodni veter.

Zasnežen tudi božič?

Za božič bo oblačno, v vzhodni polovici Slovenije bo občasno še rahlo snežilo. Na Primorskem se bo jasnilo, veter pa bo slabel. V petek bo po državi pretežno oblačno, na Primorskem pa bo jasno vreme, a bo še pihala šibka do zmerna burja.

Tudi Prometno-informacijski center voznikom svetuje spremljanje vremenske napovedi ter odpravo na pot prej kot običajno.

Zaradi večjega števila prireditev na prostem pričakujejo visoko gostoto prometa na mestnih ulicah in trgih, pa tudi v bližini večjih nakupovalnih središč. Voznikom priporočajo, naj pred odpravo na pot pregledajo stanje na cestah po državi in tujini ter se seznanijo z možnostjo počitka ali parkiranja.

Na božič ter Dan samostojnosti in enotnosti velja tudi omejitev tovornega prometa, so še spomnili.

ANIMACIJA: Dež bo prešel v sneg, najizrazitejše sneženje na vzhodu

Kristjani na božično večerjo, nato k polnočnicam

