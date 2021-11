ANIMACIJA: Do ponedeljkovega jutra bo sneg pobelil večji del Slovenije

Na skrajnem severozahodu države je ponoči zapadlo novih 20 centimetrov snega, kar pomeni, da je snežna odeja na območju Rateč in Kranjske Gore debela že okoli 40 centimetrov. Na Bohinjskem je snega okoli 15 centimetrov, sneg pa prekriva tudi nekatere nižine severnega dela Ljubljanske kotline in Koroške.

Vremensko dogajanje v zadnjih dneh je zelo pestro in tej pestrosti bomo priča tudi v naslednjih 24 urah. Vzrok za dinamično vreme je meja med hladnejšo in toplejšo zračno maso, ki valovi v bližini naših krajev. Padavine, ki nastajajo na stiku toplega in hladnega zraka, se z višinskim jugozahodnikom pomikajo proti severu države, kjer je v teh dneh dovolj hladno, da občasno sneži vse do nižin.

Pestrega vremenskega dogajanja še ni konec

Dopoldne bodo padavine v večjem delu Slovenije ponehale. Sredi dneva se bo ponekod prehodno delno zjasnilo. Ker pa bo ozračje nestabilno, lahko pozno popoldne in zvečer pričakujemo nastanek kopastih oblakov in krajevnih ploh, lahko se bo razvila tudi kakšna nevihta. Ob močnejših padavinah bo tudi po nižinah večinoma snežilo, ponekod bosta lahko padala babje pšeno in sodra. Višje lege bo namreč popoldne preplavil občutno hladnejši zrak, medtem ko se bo po nižinah precej ogrelo. Na Primorskem bodo popoldanske temperature od 10 do 13 stopinj Celzija, drugod bo od 5 do 8 stopinj Celzija. Le kakšna stopinja nad ničlo pa bo v alpskih dolinah.

Zapade lahko do 20 centimetrov snega

Padavine se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek, ko bo snežilo v večjem delu Slovenije, ob močnejših padavinah bo lahko nekaj snežink prineslo tudi v nižje lege Primorske. Ker se bodo vzpostavljali ozki pasovi intenzivnih padavin, bodo razmere iz kraja v kraj lahko zelo različne. Marsikje po nižinah bo snega le za vzorec, ponekod pa ga lahko v kratkem času nasuje tudi več kot 10 ali celo 20 centimetrov, kar še zlasti velja za lege nad okoli 500 metrov nadmorske višine, kjer se bodo temperature spustile pod ničlo. Največ snega bo predvidoma zapadlo na skrajnem severu Slovenije in na Notranjskem.