ANIMACIJA: Meja sneženja se bo spustila do nižin

Ob spustu hladnejše zračne mase na južno stran Alp bo danes nad severnim Sredozemljem nastal manjši ciklon, ki bo s svojim obrobjem vplival tudi na vreme pri nas. Tako se bodo padavine, ki se bodo večji del dneva pojavljale v obliki krajevnih ploh, zvečer nekoliko okrepile in se ponoči prehodno razširile nad večji del Slovenije. Zapihal bo severovzhodni veter in meja sneženja se bo marsikje spustila do nižin.

Sneženje ne bo posebej izrazito, do jutri zjutraj bo v večjem delu Slovenije tudi že ponehalo. Po nižinah tako ni pričakovati debelejše snežne odeje, marsikje na Štajerskem, v Prekmurju in v Ljubljanski kotlini verjetno sploh ne bo pobelilo. Večinoma deževalo bo tudi v nižjih delih Primorske, močneje snežilo pa le na skrajnem jugu in jugovzhodu države. Na Dolenjskem in v Beli krajini bo predvidoma zapadlo okoli 10, v višjih legah ter na Kočevskem in v delu Notranjske lokalno tudi več kot 20 centimetrov snega.