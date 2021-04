ANIMACIJA: Največ snega bo zapadlo na Notranjskem in Kočevskem, snežilo bo tudi na Primorskem

Ponoči se bo povsod pooblačilo. Okoli polnoči se bodo na severu začele pojavljati padavine, ki se bodo do jutra razširile nad vso državo. Zapihal bo severovzhodni veter in meja sneženja se bo naglo spuščala, marsikje se bo že v zgodnjih jutranjih urah spustila do nižin. Ker bo ob spustu mrzle arktične mase na južno stran Alp nad Genovskim zalivom nastal ciklon, bodo padavine obilnejše, kot bi bile sicer, in se bodo nad nami zadržale dalj časa.

Pred spremembo vremena se bo danes krepil jugozahodni veter. V notranjskih in primorskih hribih se bo pooblačilo, drugod bo še prevladovala jasnina. Popoldne bo kar toplo s temperaturami od 14 do 17 stopinj Celzija, nekoliko bolj sveže bo na Gorenjskem in na Notranjskem.

Najmočneje bo snežilo v jutranjih in zgodnjih dopoldanskih urah, ko lahko v večjem delu Slovenije pričakujemo pravi snežni metež. Takrat bo zelo verjetno pobelilo tudi nižje dele Primorske, nekaj snežink bo burja najverjetneje prinesla vse do morja. Nato bo sneženje slabelo in sredi dneva marsikje ponehalo, le na jugu in jugovzhodu države bodo lahko snežinke poplesavale še do poznega popoldneva. Na severu se bo medtem že delno zjasnilo. Po nižinah večjega dela države bodo jutrišnje dnevne temperature kakšno stopinjo ali dve nad ničlo, v krajih nad 500 metri nadmorske višine pa bodo ves dan pod ničlo. Na Primorskem, kjer bo pihala burja, bodo termometri pokazali od 2 do 8 stopinj Celzija.

Koliko snega bo zapadlo?

V večjem delu Slovenije bodo razmere jutri zjutraj in dopoldne povsem zimske, zato se na pot ne odpravljate brez primerne zimske opreme. Največ padavin se obeta v pasu med zgornjo Gorenjsko, Notranjsko in Dolenjsko, kjer lahko tudi po nižinah zapade od 10 do 20 centimetrov snega. Podobno bo tudi na Koroškem, drugod bodo količine nekoliko manjše. V osrednji in vzhodni Sloveniji bo predvidoma zapadlo od 5 do 10 centimetrov snega, lokalno lahko predvsem v južnem delu Ljubljanske kotline in v Beli krajini tudi nekoliko več. Tanka snežna odeja bo najverjetneje prekrila tudi nižje dele Primorske, še najmanj snega bodo, kot vse kaže, dobili nižji deli Pomurja, najverjetneje le kakšen centimeter ali dva.