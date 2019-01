ANIMACIJA: Noč na sredo prinaša sneženje, snežilo bo tudi ob morju

V noči na sredo se bo sneženje razširilo nad večji del države

Ciklon se bo našim krajem najbolj približal v noči na sredo. Oblačnost se bo zgostila tudi v zahodni in severni Sloveniji. Sneženje na jugovzhodu države se bo zvečer nekoliko okrepilo in postopno razširilo nad vso državo. V noči na sredo bo lahko snežilo tudi ob morju, kjer lahko do jutra zapade kakšen centimeter snega. V primeru, da bo do nastanka snežne odeje prišlo, se bo to po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) zgodilo prvič po letu 2013, ko so v Strunjanu 22. februarja ob sedmi uri zjutraj izmerili štiri centimetre snega.

S krajšimi prekinitvami bo rahlo snežilo tudi jutri čez dan. Težišče padavin bo še naprej v južni polovici države, kjer lahko do srede zvečer skupno zapade od 10 do 20 centimetrov suhega snega, drugod po državi pa večinoma od 5 do 10 centimetrov.