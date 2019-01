ANIMACIJA: Petek prinaša sneženje, najobilnejša pošiljka v jutranjih urah

Dolgotrajno sneženje na severni strani Alp se je končalo, zanimivejše dogajanje pa se sedaj seli na njeno južno stran. Vremensko spremembo nam naznanja okrepljen jugozahodni veter, ki je ponekod poskrbel za zelo toplo jutro. Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) so v Črnomlju že ob peti uri izmerili pomladnih 12 stopinj Celzija, le stopinja manj je bila v Metliki, 9 stopinj Celzija so termometri pokazali v Novem mestu in Kočevju, pri 8 stopinjah pa se je živo srebro ustavilo v Ljubljani. A od tako visokih temperatur se bomo za nekaj časa poslovili, saj nas bo v noči na petek preplavil občutno hladnejši zrak. V severnem Sredozemlju bo danes popoldne nastal manjši ciklon, ki bo poleg ohladitve prinesel tudi obilnejše padavine.

Na zahodu države bo že danes deževalo

Manjše padavine so se ponekod na Primorskem in Notranjskem začele pojavljati že v jutranjih urah. V nadaljevanju dneva se bodo nekoliko okrepile in širile tudi nad osrednjo in južno Slovenijo. Ob narivanju vlažne in razmeroma tople zračne mase na južna pobočja Julijcev bo danes največ dežja padlo na Bovškem in Tolminskem, medtem ko bo na skrajnem vzhodu države večji del dneva še deloma sončno in toplo s temperaturami nad 10 stopinj Celzija.

Fronta nas bo prehajala v petek v zgodnjih jutranjih urah

Hladna fronta bo naše kraje dosegla v drugem delu noči na petek. Padavine se bodo okrepile in razširile nad vso državo. Dež bo najprej prešel v sneg na Koroškem in Gorenjskem, od tu pa se bo sneženje v nekaj urah razširilo nad večji del države. Zjutraj bo začelo močneje snežiti tudi na skrajnem jugu države, večinoma deževalo bo le v najnižjih delih Primorske in vzhodne Slovenije, kjer bo tudi padavin najmanj.