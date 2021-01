ANIMACIJA: Po izraziti odjugi bodo prihodnji dnevi spet bolj zimski

Smo tik pred spremembo vremena, ki nam jo bodo prinesli severni vetrovi. Tako lahko po nekaj nadpovprečno toplih dneh ob koncu tedna pričakujemo novo ohladitev. Ponekod na Gorenjskem in Koroškem se bo že v soboto meja sneženja spustila do nižin, v nedeljo pa bo, kot vse kaže, sneg pobelil večji del države. Po sneženju se bo k nam razširila zelo hladna in suha zračna masa. V mrazu izpostavljenih legah se bodo temperature v prvi polovici prihodnjega tedna spuščale tudi pod –10 stopinj Celzija.

Vreme v letošnjem januarju je zelo dinamično. Tako nas je po desetdnevnem obdobju mrzlega vremena, ko smo ponekod izmerili celo najnižje temperature po letu 2018, v tem tednu dosegla občutna otoplitev. Pod vplivom okrepljenega jugozahodnega vetra so bile v zadnjih dneh marsikje tudi nočne temperature krepko nad ničlo, ob popoldnevih pa se je v najtoplejših krajih ogrelo skoraj do 15 stopinj Celzija. Danes bodo temperature še visoke, ob koncu tedna pa se bo k nam razširil hladnejši zrak. V prihodnjih dneh bosta na vreme pri nas vplivala kar dva ciklona, ki bosta ob ponovnem spustu mrzle zračne mase nastala nad zahodnim Sredozemljem in se nato čez severni in osrednji Jadran pomikala proti vzhodu. Prvi ciklon bo na vreme pri nas vplival v soboto, drugi pa v nedeljo. Ker se bo hladilo, se bo spuščala tudi meja sneženja. Že jutri bo snežilo ponekod na Gorenjskem in Koroškem, v nedeljo pa bo lahko sneg pobelil tudi nižine preostalega dela države.

Opozorilo pred naraščanjem vodotokov, povišano plimovanje morja Pred spremembo vremena se bomo danes še nahajali v topli zračni masi, ki nam jo prinaša jugozahodni veter. V večjem delu države bo oblačno, nekaj jasnine bo občasno le v vzhodni in južni Sloveniji. Ves dan se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe. Ker bo ozračje nestabilno, bodo nastajali tudi pasovi izrazitejših padavin, možne bodo posamezne nevihte. Padavine bodo najobilnejše ob gorskih pregradah zahodne in severne Slovenije, z oddaljevanjem od njih pa se bo količina padavin hitro manjšala. Na vzhodu države bo večinoma suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13, na severozahodu okoli 4 stopinje Celzija. Ob morju bo danes pihal jugo, ki se bo proti večeru in zvečer še okrepil. Njegovi najmočnejši sunki bodo v noči na soboto presegli hitrost 70 kilometrov na uro. Drugod bo pihal jugozahodni veter, ki pa ne bo tako močan, kot je bil včeraj.

Zaradi kombinacije dežja in taljenja snega bodo reke po državi naraščale; najbolj v zahodnem, osrednjem in jugovzhodnem delu Slovenije. Po napovedih Arsa lahko že popoldne pride do razlivanj ob Kolpi in Krki, zvečer in ponoči pa tudi drugod. Do sobotnega jutra bo večina rek po Sloveniji imela velike pretoke, posamezne reke v osrednji, jugovzhodni in zahodni Sloveniji se bodo razlivale na izpostavljenih mestih. Povišano bo tudi plimovanje morja, ki lahko ob plimi v noči na soboto poplavi izpostavljene dele obale v višini do 20 centimetrov.

icon-expand Hidrološko opozorilo FOTO: Arso

Tudi sobota bo oblačna s padavinami, meja sneženja se bo spuščala Jutri se bo nadaljevalo nestanovitno vreme s pogostimi padavinami, ki bodo obilnejše v zahodni in severni Sloveniji. Čeprav bomo še vedno pod vplivom južnih vetrov, pa bo k nam že dotekal nekoliko hladnejši zrak. Že zjutraj bo dovolj hladno, da bo snežilo do višje ležečih alpskih dolin, popoldne pa se bo meja sneženja tudi drugod na Gorenjskem in Koroškem lahko spustila do nižin. V preostalem delu države bo meja sneženja na nadmorski višini med 900 in 1200 metrov. Na območju Rateč in Kranjske Gore lahko do večera zapade več kot 30, na Bohinjskem pa od 10 do 20 centimetrov snega. V krajih s sneženjem bodo jutrišnje temperature okoli ničle ali kakšno stopinjo nad njo, drugod se bodo gibale od 5 do 10 stopinj Celzija. Najtopleje bo ob morju in v jugovzhodni Sloveniji, kjer bo lahko tudi nekaj sonca.

icon-expand Zimska idila v Kranjski Gori FOTO: Rok Nosan