ANIMACIJA: Popoldne nas bo burno prešla hladna fronta

Glavni vzrok za burno vremensko dogajanje je lega Slovenije na meji med zelo toplo zračno maso na vzhodu in občutno hladnejšo na zahodu stare celine. Medtem ko nad Balkan in vzhodno Evropo z južnimi vetrovi doteka zelo topel zrak iznad Sredozemlja in severne Afrike, ki prinaša temperature celo nad 30 stopinj Celzija, se nad zahodno polovico Evrope spušča nova zaloga za ta čas zelo hladnega zraka. Ponekod v Franciji, na Britanskem otočju in jugu Nemčije temperature ta konec tedna ne bodo presegle niti deset stopinj Celzija.

Naši kraji so prišli na obrobje obsežnega in globokega ciklona s središčem nad zahodno Evropo. Del ciklona je tudi hladna fronta, ki se bo danes prek Alp in severne Italije pomaknila nad Slovenijo. Pred fronto vzdolž Jadrana piha močan jugo, ki ob kombinaciji z nizkim zračnim tlakom in polno luno povzroča povišano plimovanje morja. Morje je tako že včeraj poplavljalo izpostavljene dele obale, v nekoliko večjem obsegu pa bo poplavilo danes med 9. in 13. uro, ko pričakujemo razlivanje v višini okoli 30 centimetrov.

Dopoldne marsikje še suho in deloma sončno, popoldne obilne padavine

Sobota bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije oblačna že od jutra. Pojavljale se bodo padavine, ki bodo dopoldne le krajevnega značaja in bodo omejene bolj kot ne le na kraje v bližini meje z Italijo, popoldne, ko nas bo dosegla fronta, pa se bodo okrepile in se v obliki nevihtnih pasov z močnejšimi nalivi začele širiti tudi nad osrednjo in jugovzhodno Slovenijo. Nekoliko prijaznejša slika bo danes na vzhodu, kjer bo večji del dneva še suho in deloma sončno. Nekaj sonca bo tudi na Obali, kjer bo pihal močan jugo. Na Štajerskem in v Prekmurju se bo ogrelo kar do 26 stopinj Celzija. Le kakšna stopinja manj bo na Dolenjskem, v Beli krajini in ob morju. Precej manj, 17 stopinj Celzija, bo na Gorenjskem. Zvečer bo fronta s padavinami dosegla Štajersko in Prekmurje, a bo količina dežja tu nekoliko manjša kot na zahodu države.

Še veliko bolj vetrovno kot po nižinah bo danes v gorah. Najmočnejši sunki južnega vetra bodo v visokogorju krepko presegali hitrost sto kilometrov na uro. Na Pohorju bo še nekaj sonca, drugod bo oblačno s padavinami, ki se bodo dopoldne pojavljale predvsem na zahodu, popoldne pa postopno tudi drugod. Do poznega popoldneva bo tudi po najvišjih vrhovih deževalo, nato pa se bo meja sneženja spustila do nadmorske višine okoli 2200 metrov.

Izdano opozorilo zaradi hitrega naraščanja rek in hudournikov

Zaradi pričakovanega burnega vremenskega dogajanja je Arso za vso Slovenijo izdal oranžno opozorilo. Kot navajajo, bo danes popoldne ob močnejših padavinah možno hitro naraščanje in razlivanje posameznih manjših rek in hudourniških vodotokov, predvsem v osrednji in vzhodni Sloveniji. Vodnatost rek v zahodni, severni in osrednji Sloveniji bo velika, v južni in deloma vzhodni Sloveniji bo vodnatost še ostala srednja. V nedeljo bodo do velikih pretokov narasle Sava v spodnjem toku, Mura in Drava ter njihovi pritoki. Naraščale bodo tudi reke na območju notranjskega in dolenjskega krasa, ojezerjene površine kraških polj se bodo povečevale.