ANIMACIJA: Prihaja nov val padavin, v gorah bo zapadlo še veliko snega

Po kratkotrajnem premoru nas bodo proti večeru od juga spet zajele padavine. Našim krajem se namreč iznad Ligurskega morja približuje ciklon, ki nas bo v noči na ponedeljek tudi prešel. Vremensko dogajanje bo zato kar pestro, saj se bodo spet pojavljali lokalno močnejši nalivi, prav tako bo prehodno zapihal okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja.

Vreme nad osrednjim delom stare celine v zadnjih dneh kroji dotok občutno hladnejšega zraka, ki se je k nam spustil iznad polarnih predelov. Temperature so padle za več kot deset stopinj Celzija in tako smo morali skoraj čez noč zamenjati poletno garderobo za toplejša oblačila, v nekaterih domovih pa so se že prižgale grelne naprave. V večjem delu Slovenije je današnje jutro najhladnejše od konca maja. V nekaterih alpskih dolinah se je pojavila slana, ki sicer za ta del leta ni nič neobičajnega in se približno v tem času pojavi skoraj vsako leto. Povsem zimsko s temperaturami krepko pod ničlo in vetrom, ki še stopnuje občutek mraza, pa je v teh dneh v gorah.

icon-expand Prava zima na Kredarici, kjer je ob vetru s sunki nad 80 kilometrov na uro in temperaturi -6 stopinj Celzija občutek mraza kar -18 stopinj Celzija. FOTO: Arso

Nad našimi kraji se je včeraj nekoliko okrepilo območje visokega zračnega tlaka, zato se je vreme po zelo pestrem dogajanju, ki smo ga bili deležni v petek čez dan in v noči na soboto, prehodno umirilo. A izboljšanje bo le kratkotrajno, saj nad toplim Ligurskim morjem že nastaja nov ciklon, ki bo v noči na ponedeljek čez območje severnega Jadrana in Slovenije potoval nad Srednjo Evropo.

Nove padavine nas bodo zajele proti večeru Tako kot včeraj, tudi danes prav veliko sonca ne bomo deležni, saj se bo po razkroju jutranje megle oblačnost že kmalu spet zgostila. Proti večeru nas bodo od juga zajele nove padavine. Za zadnjo tretjino septembra bo kar hladno. V večjem delu Slovenije temperature ne bodo presegle 15 stopinj Celzija, kakšna stopinja več bo le na Primorskem in ponekod v Pomurju.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Noč na ponedeljek bo oblačna s padavinami, ki bodo najobilnejše v južni polovici Slovenije. Na vreme pri nas bosta namreč vplivali kar dve fronti. Najprej nas bo prešla topla, proti ponedeljkovemu jutru pa še hladna fronta. Obe fronti nas bosta dosegli od juga, kar se ne zgodi ravno pogosto. Padavine bo marsikje spremljal okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem pa bo pozno zvečer zapihala zmerna do močna burja, ki bo na izpostavljenih mestih v sunkih presegala hitrost sto kilometrov na uro. Višje se bo veter obračal na južno smer in se še dodatno okrepil. Z njim bo k nam dotekal toplejši zrak, zato bo meja sneženja ob tokratnem poslabšanju precej višje, in sicer na nadmorski višini okoli 1800 metrov. Izjema je le območje Julijskih Alp in zahodnih Karavank, kjer bo večji del noči še vztrajal hladen zrak. Tu bo snežilo do nadmorske višine okoli 1200 metrov, ob dovolj intenzivnih padavinah pa se bo lahko meja sneženja v drugem delu noči prehodno spustila do višje ležečih alpskih dolin.

icon-expand V gorah bo ponoči spet snežilo, meja sneženja pa se bo v drugem delu noči lahko spustila tudi do višje ležečih alpskih dolin. FOTO: Ivan Sivec

Zjutraj bodo padavine oslabele, a povsem ponehale še ne bodo. S krajšimi prekinitvami se bodo nadaljevale vse do večera. V južni Sloveniji bo do ponedeljkovega večera predvidoma padlo od 40 do 70 litrov dežja na kvadratni meter, nekoliko manjša količina padavin bo na severu države.