ANIMACIJA: V noči na ponedeljek nas bo prešla fronta z nevihtami in nalivi

Ponoči se bodo padavine na zahodu okrepile in se razširile nad vso Slovenijo, vmes bodo tudi nevihte z nalivi in sodro. V zahodni, južni in osrednji Sloveniji, kjer bo ozračje najbolj nestabilno, bo lokalno v kratkem času padlo tudi več kot 30 litrov dežja na kvadratni meter, kar bo lahko povzročilo močnejši porast in razlivanje manjših rek in hudournikov. Zaradi trenutnih sušnih razmer večjih nevšečnosti kljub temu ni pričakovati.

Ob prevladujočem oblačnem vremenu in vzhodnem vetru bodo temperature v večjem delu Slovenije ostale pod 25 stopinjami Celzija. Izjema je Primorska, kjer bo šibka burja živo srebro potisnila do 28 stopinj Celzija.

Danes dopoldne bo v večjem delu Slovenije oblačno. Na Štajerskem, v Prekmurju in na Koroškem bo večinoma suho, drugod bo občasno deževalo. V nadaljevanju dneva bomo imeli tudi krajša obdobja sončnega vremena, a bodo v nestabilni zračni masi predvsem na Gorenjskem, severnem Primorskem in Notranjskem še nastajale krajevne plohe in nevihte.

V nadaljevanju tedna se bo nad naše kraje znova širil vroč afriški zrak in zajel nas bo že drugi letošnji vročinski val. Torkovo jutro bo sicer še sveže s temperaturami okoli 15 stopinj Celzija, čez dan pa se bo ogrelo do 32 stopinj Celzija. Še bolj vroča bosta sreda in četrtek, ko bodo temperature marsikje presegle 35 stopinj Celzija, v nižjih delih vzhodne Slovenije se bo lahko lokalno ogrelo tudi do 38 stopinj Celzija. Ker se bo nad nami zadrževala vroča in suha afriška zračna masa, bodo popoldanske nevihte tudi v gorskem svetu malo verjetne. Možnost zanje se bo nekoliko povečala v noči na petek, ko nas bo dosegel vpliv oslabljene hladne fronte. Ob koncu tedna bodo najvišje temperature po nižinah okoli 30 stopinj Celzija.

Suša in vročina 'poskrbeli' za požare

Izredno vroče in sušno vreme pa je v preteklih dneh marsikje dodatne težave povzročalo v obliki požarov v naravi oziroma na prostem.

Sinoči ob 21.25 je v bližini naselja Kerinov Grm (občina Krško) gorelo strnišče. Gasilci PGE Krško in PGD Veliki Podlog so požar pogasili in preprečili širitev požara na bližnje pšenično polje. V bližini naselja Kerinov Grm je nato zagorelo še enkrat, ob 22.50. Tudi tokrat so požar strnišča pogasili gasilci PGE Krško in PGD Veliki Podlog.

Ob 19.54 je nad naseljem Loka (občina Koper) grel železniški prag na nedostopnem delu proge. Gasilci JZ GB Koper so skupaj z delavcem Slovenskih železnic pogasili goreč prag, je navedeno v poročilu Centra za obveščanje RS.

Ob 23.16 sta v bližini Leskovškove ceste v Ljubljani goreli vrtičkarski baraki. Požar so pogasili gasilci GB Ljubljana in PGD Zadobrova Sneberje Novo polje.

Ob 23.34 je na Uršičevem Štradonu v Ljubljani gorela suha trava. Požar na površini okoli petih kvadratnih metrov so pogasili gasilci GB Ljubljana.

Ob 18.50 pa je v bližini naselja Otočec (občina Novo mesto) gorela suha trava. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec so pogasili požar na površini okoli 70 kvadratnih metrov.