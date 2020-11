ANIMACIJA: V ponedeljek nas bodo dosegle prve resnejše padavine v tem mesecu

Še pred fronto bo pri nas danes zapihal jugozahodni veter, ki bo večinoma razkrojil jezera hladnega in vlažnega zraka. Kljub temu prav veliko sonca ne bomo imeli, saj nas bo od zahoda že kmalu po razkroju megle začela prekrivati oblačnost bližajoče fronte. Popoldne bomo v večjem delu Slovenije izmerili od 10 do 14 stopinj Celzija, v nižjeležečih krajih vzhodnega dela Slovenije, kjer bo megla dolgotrajnejša, pa bo nekaj stopinj manj.

Fronta nas bo prešla v ponedeljek popoldne

Ponedeljek bo večinoma oblačen, nekaj jasnine bo sprva le v vzhodni Sloveniji. Padavine bodo že zjutraj zajele zahodne kraje in se čez osrednjo Slovenijo počasi razširile nad vso državo. Najkasneje bo začelo deževati v Pomurju. Z obratom vetra na severovzhodno smer bo k nam začel dotekati občutno hladnejši zrak. Meja sneženja se bo proti večeru spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov, na Notranjskem in Kočevskem, kjer bodo padavine najobilnejše in kjer bo možna tudi kakšna nevihta, pa bo lahko snežilo še nekoliko nižje. Padavine bodo zvečer slabele in najkasneje do sredine noči na torek povsod ponehale. Skupaj z njimi se bodo umikali tudi oblaki.

Ob prehodu fronte bo v večjem delu države padlo od 10 do 20, na Notranjskem in Kočevskem pa lokalno lahko tudi več kot 50 litrov padavin na kvadratni meter. Vodotoki bodo naraščali, a večjih težav zaradi sušnih razmer v zadnjih tednih ni pričakovati.

Ker se bo fronta čez naše kraje pomikala v popoldanskih urah, bomo najvišje temperature v večjem delu države izmerili že dopoldne, ko bo okoli 10 stopinj Celzija, na Primorskem, kjer bo proti večeru zapihala burja, pa bo okoli 15 stopinj Celzija.