Močnejše nevihte že povzročajo nevšečnosti: zalite kleti, podrta drevesa, udari strel

Ob 14. uri je večji del države zajelo neurje z močnim dežjem, vetrom in udari strel. Do 18. ure je Center za obveščanje RS zabeležil 68 dogodkov v občinah Postojna, Hrpelje-Kozina, Nova Gorica, Koper, Domžale, Vodice, Kamnik, Komenda, Lukovica, Litija, Šmartno pri Litiji, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Naklo, Škofja Loka, Jesenice, Velenje, Slovenj Gradec in Črna na Koroškem. Posredovali so gasilci iz 35 prostovoljnih gasilskih društev in šestih poklicnih enot ter pristojne komunalne in druge službe. V neurju je meteorna voda zalivala stanovanjske in druge objekte, močan veter je odkril več streh stanovanjskih objektov in podrl nekaj dreves, strela pa je udarila v več stanovanjskih hiš in gospodarski objekt.