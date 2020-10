Anina zvezdica se je razveselila donacije plenic in otroških oblačil

V Tednu otroka sta dm in Pampers v skladišče Anine zvezdice dostavila 51.086 Pampers pleničk in več kot 1.700 kosov otroških oblačil.

Septembra je v dm prodajalnah po vsej Sloveniji ponovno potekal dobrodelni projekt, kjer so kupci z nakupom katerega koli izdelka Pampers eno pleničko podarili organizaciji Anina zvezdica. Tako zbranim pleničkam je Pampers dodal še nekaj pleničk, podjetje dm drogerie markt pa otroška oblačila.

Sodelovanje z Anino zvezdico

Dobrodelna organizacija Anina zvezdica že od leta 2009 s hrano in drugimi življenjskimi potrebščinami pomaga družinam v socialni stiski. V času svojega obstoja je s pomočjo prostovoljcev in dobrih ljudi pomagala že mnogim družinam iz vse Slovenije.

»Število družin v stiski se iz leta v leto povečuje, epidemija novega koronavirusa pa je finančno stisko mnogih še poslabšala. Pleničke so zagotovo nekaj, po čemer družine v stiski zelo sprašujejo in res smo veseli, da se je akcija ponovila. Lansko donacijo pleničk smo skrbno razdelili tistim, ki so jih najbolj potrebovali, in tako bo tudi letos,« je ob prevzemu donacije povedala Ana Lukner Roljič, ustanoviteljica Anine zvezdice.

Kako pomembne so pleničke, je spoznala Ana tudi sama, ko je lani prvič postala mamica. Iz lastnih izkušenj razume, koliko pleničk potrebuje malček dnevno oziroma letno in kako velik finančni zalogaj lahko pleničke predstavljajo družini, ki se težko prebija iz meseca v mesec.