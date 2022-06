Anita Ogulin o bolezni: Pokonci me drži tudi to, da še nisem storila vsega, kar želim

Predsednica Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje utrinke iz svojega vsakdana zapisuje tudi v dnevniku za našo spletno stran, v katerem razkriva težke zgodbe. V zadnjih mesecih pa se je bila prisiljena malo več posvetiti sebi, skrbi zase in za svoje zdravje. Zaradi daljšega obdobja slabega počutja je namreč februarja obiskala zdravnika in kmalu zatem dobila diagnozo: kronična levkemija in mnogocelični B limfom. O svoji izkušnji z boleznijo je iskreno spregovorila za Metropolitan .

Anita Ogulin je slovenski javnosti znana kot tista prijazna gospa, ki s srcem pomaga ljudem, ki se znajdejo v osebnih, čustvenih, finančnih in drugih stiskah. Ves svoj čas posveča prostovoljstvu, humanitarnemu delu in se nemalokrat bori tudi z mlini na veter, da premakne stvari v naši družbi na bolje. Ob vsem tem pa skrbi tudi za svojo družino, je mati dveh otrok in babica dvema vnukoma.

Difuzni velikocelični limfom B je maligna bolezen limfocitov B – to so bele krvne celice, ki so odgovorne za tvorbo protiteles. Je najpogostejši tip limfoma in predstavlja do 35% (v Sloveniji 22,8 % leta 2017) vseh novoodkritih limfomov letno

Kot je dejala, je sprva povečano utrujenost pripisovala starosti in dejstvu, da je "v pogonu" več kot 16 ur na dan, pogosto dela dolgo v noč, tudi ob nedeljah in praznikih. "Moja prva misel, ko sem izvedela za diagnozo, je bila, kako je pravzaprav krivično, da sem po vsem, kar sem resnično predala tej družbi, zbolela. Zdaj pa verjamem, da mi je bila ta izkušnja gotovo dana zato, da bom še bolj kot sem že, razumela starše, ki smo jih reševali iz zares peklenskih življenjskih situacij in stisk, ki so jih povzročile bolezni in gotovo med njimi najbolj pogubno prav rak," je dejala.

Prestala je že pet kemoterapij in priznava, da je včasih tako zelo težko, da potrebuje bolnišnično nego. "Zavedam se in pripravljena sem bila, da je zdravljenje tudi boj, ki sem ga sprejela in ga bom izbojevala," je odločna. Hvaležna je, da ji ob strani stojijo mož in oba otroka, pa tudi strokovni sodelavci ZPM Ljubljana Moste-Polje, zunanji sodelavci in številni srčni ljudje. "Vse te lepe misli in želje mi pošiljajo toliko moči. Ko sem čisto na dnu, name še vedno sijejo žarki ljubezni, ki jih hvaležno vračam," pravi Ogulinova.

To jo vliva optimizem in upanje, da bo bolezen premagala. "Ves čas imam v mislih, da je to le ena od težjih preizkušenj in da bi bilo lahko še huje. Pokonci me drži tudi to, da še nisem storila vsega, kar želim," je poudarila. Tudi v trenutni osebni stiski še vedno misli tudi na druge in se ne boji jutrišnjega dne. "Ker se bom vanj zbudila, in četudi v stanju, v kakršnem trenutno sem, zagotovo poskrbela, da se bodo dneva veselili tudi drugi."