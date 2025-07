Leto dni po smrti Anite Ogulin bo stekla velika akcija srčnosti

Mineva eno leto od smrti velike humanitarke Anite Ogulin, ki je svoje življenje brezpogojno posvetila vsem, ki so potrebovali pomoč. Roko je ponudila številnim, ki so se znašli v stiski, na tisoče otrokom omogočila lepšo prihodnost in vselej poudarjala, da smo vsi ljudje odgovorni drug za drugega. Ob prvi obletnici njene smrti so na Zvezi Anita Ogulin napovedali veliko akcijo srčnosti za pomoč družinam v stiski. V humanitarnem skladišču organizacije v ljubljanskih Mostah bodo med 17. in 25. julijem zanje zbirali hrano z daljšim rokom trajanja in higienske izdelke.

Zveza Anita Ogulin obeležuje prvo obletnico smrti velike humanitarke in njihove dolgoletne predsednice Anite Ogulin, ki je 16. julija lani v 73. letu starosti umrla po dolgotrajni bolezni. "Dajmo ozavestiti, da smo človek človeku najbolj dragoceni in da brez podpore drug drugemu ta družba ne more funkcionirati," je bila le ena izmed mnogih izjav, s katerimi je humanitarka opozarjala na pomen medsebojne družbene odgovornosti, strpnosti in solidarnosti. S svojim delom, trudom in zavzetostjo je več kot 40 let aktivno reševala stiske otrok, mladostnikov in družin po Sloveniji. Ko mnogi več niso videli izhoda, je bila ona tista, ki je ponudila posluh, pomoč in oporo.

"Danes se Anite spominjamo z globokim spoštovanjem in zavezo, da bomo sledili njenim vrednotam. Da bomo z Zvezo Anita Ogulin takšni, kot je bila ona: mehki v glasu, pogumni v dejanjih in dosledni v pozivih k sistemskim spremembam za boljše življenje tistih, katerih glasovi so pogosto preslišani," je ob obletnici Anitine smrti povedala Alenka Petkovšek, predsednica Zveze Anita Ogulin. V Zvezi se trudijo, da njeni nauki in neomajna volja danes živijo naprej v njenih sodelavcih in skozi njihove projekte. "Anita bo vedno srce organizacije, ki njej in njenemu delu v čast nosi tudi njeno ime. Bila je naša vzornica in mentorica, ki je v ekipo vnašala neverjetno mero optimizma in vere v ljudi. Vedno je poudarjala, da pomoč ni usluga, ampak dolžnost nas vseh," je dodala Tanja Petek, sekretarka Zveze Anita Ogulin.

Velika akcija srčnosti v spomin Aniti Ogulin

Kot so poudarili v Zvezi, nam je Anita pustila močno sporočilo, "ki ga kot družba moramo ozavestiti in skladno z njim delovati". In to sporočilo je: "Da nam ne sme biti vseeno. Da znamo videti. Da znamo pomagati. Da razumemo, kako zelo smo povezani in vsi odgovorni drug za drugega. Še posebej za šibkejše od sebe." Na Zvezi Anita Ogulin so zato v spomin nanjo pripravili veliko akcijo srčnosti za pomoč družinam v stiski. V humanitarnem skladišču organizacije v ljubljanskih Mostah bodo med 17. in 25. julijem zanje zbirali hrano z daljšim rokom trajanja in higienske izdelke. V tem času bo skladišče odprto vsak delovni dan od 8. do 18. ure. Ob tem ljudi pozivajo, naj se akciji odzovejo v čim večjem številu. Potrebe po pomoči iz dneva v dan naraščajo, medtem ko se police v skladišču vztrajno praznijo. Hrana namreč zaradi naraščajočih cen družinam v stiski predstavlja vse večji strošek in postaja vedno večji luksuz.

Pomagate pa lahko tudi s poslanim SMS sporočilom ANITA10 na 1919 ter prispevate 10 EUR v Anitin sklad, ki so ga na organizaciji ustanovili lani spomladi z namenom takojšne pomoči družinam pri poplačilu najnujnejših stroškov.