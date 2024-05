Anita Ogulin prejela državno odlikovanje zlati red za zasluge

Anita Ogulin je bila vrsto let zadnje pribežališče za premnoge pozabljene otroke in družine. S svojo izjemno predanostjo in dolgoletnim delom na področju socialnega varstva in dobrodelnosti je pripomogla k izboljšanju življenjskih razmer številnih otrok, družin ter posameznikov v stiski, so zapisali v Uradu predsednice republike Nataše Pirc Musar .

Ogulinova, rojena v skromni družini, je že od zgodnje mladosti razvijala sočutje in empatijo kot vodička slepega očeta. O svojem otroštvu je povedala, da so težko živeli. Njena mama, socialna delavka, je bila ustanoviteljica Društva prijateljev mladine, in to ne glede na to, da je imela izjemno slab vid. Družina, ki je bila tudi rejniška, je pod svojo streho sprejemala otroke brez doma ali ljubeče družine, h kateri bi se lahko zatekli. Svoje zgodnje, že otroške izkušnje in vrednote je Ogulinova prenesla v strokovno in humanitarno delo.

Po izobrazbi novinarka je svoje življenje posvetila dobrodelnosti, humanitarnosti, pomoč otrokom in družinam v stiski pa je njeno poslanstvo. Vse življenje je goreča zagovornica otrokovih pravic in tudi odgovornosti. Vedno je bila in še vedno je tista, ki poziva k odgovornemu starševstvu ter se zavzema za prijazno, odgovorno, solidarno, strpno in odprto družbo. Zanjo, mamo dveh otrok in babico dveh vnukov, so vsi otroci njeni otroci, še posebej otroci v stiski, jo opisujejo na uradu.

Častna meščanka, Delova osebnost leta, Slovenka leta ...

Kot eden najbolj prepoznanih obrazov Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) je pomembno vplivala na delovanje te organizacije. Vseslovenske učinkovite projekte podpore in pomoči otrokom, mladim in družinam je širila in širi skozi uspešno delovanje ZPM Ljubljana Moste-Polje, pred kratkim preimenovanim v Zvezo Anita Ogulin & ZPM. Bila je ustanoviteljica Fundacije predsednika Republike Slovenije Pustimo jim sanje, mentorica na otroških parlamentih, vzgojiteljica, pedagoška vodja na letovanjih, taborih in izletih. Ustanovila je Štipendijski sklad za revne otroke pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije, s čimer je omogočila izobraževanje številnim otrokom iz družin s finančnimi težavami.

Za svoje delo je prejela številna priznanja, saj so prebivalci in prebivalke Republike Slovenije vsa ta leta prepoznavali njeno nesebično pomoč, požrtvovalnost in humanitarnost. Tako je Anita Ogulin prejemnica naziva Slovenka leta po izboru Nedeljskega dnevnika, častna meščanka Ljubljane, Delova osebnost leta, ime leta Vala 202, letos je prejela tudi kip častne Slovenke za vse čase. Takratni predsednik republike dr. Danilo Türk ji je leta 2012 podelil odlikovanje red za zasluge Republike Slovenije.