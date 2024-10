'Anitina srca' potujejo po Sloveniji

Srce Anite Ogulin gre s posebnimi kamenčki po Sloveniji, tako kot je sama včasih potovala na vse konce in kraje, da bi pomagala pomoči potrebnim. Akcija organizacije Humanitarček z imenom "Anitina srca" spodbuja vse, da na kamenček narišejo srce in z njimi širijo sporočilo ene največjih humanitark ter zaščitnic otrok Anite Ogulin, ki je marsikomu pomagala, ko je bilo najhuje. Številni otroci so zaradi nje prvič v življenju videli morje in se v šoli počutili enakovredni med vrstniki. Prav borki za pravice in boljše življenje tistih, ki tega sami niso zmogli, je letos posvečen tudi mednarodni dan prijaznosti.